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"Беллегпром": Одежда из белорусской джинсовой ткани будет дорогой
18.05.2017 07:01 — Новости Общества | Tut.by
Одежда из белорусской джинсовой ткани будет дорогой, заявил 17 мая на пресс-конференции в Минске председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик.
По его словам, уже разработаны и созданы образцы нескольких видов тканей из смеси хлопковых и льняных волокон. «Никто никогда джинсы изо льна не делал, а еще и с лайкрой. Пряжа получена. Здесь вопрос только цены и потребности рынка. Если мы сейчас можем купить туркменские джинсы за 20 рублей, то наши будут стоить около 100 рублей. Это эксклюзив, мы не спешим форсировать производство. Спокойно делать и поставлять в продажу», — сказал Ефимчик.
Он подчеркнул, что
«Эта ниша, которую нам в любом случае надо занимать. Рынки льняного текстиля занимают лишь около 2%. И все должны понимать, насколько это эксклюзивный товар. 80% производимых льняных изделий мы продаем в Америку и Европу», — сообщил Ефимчик.
Он также заявил, что с вводом в эксплуатацию нового производства целлюлозы на Светлогорском ЦКК белорусская легкая промышленность надеется получить новый вид сырья для производства штапеля. «Вискоза белорусского производства даст новый вид тканей», — отметил чиновник.
«Наша задача — максимально использовать белорусское сырье. Сегодня мы закупаем около 40% сырья, производимого в Беларуси. Тесно работаем с „Белнефтехимом“ по химволокну», — сообщил глава концерна.
Ефимчик подтвердил проблему с поставками льнаволокна на Оршанский льнозавод. «К сожалению, были вопросы, связанные с недопоставками из-за погодных условий. Мы работаем с сельхозорганизациями, чтобы исправить ситуацию. Очень надеемся, что в этом году она исправится. Мы мотивируем производителей и по цене, и по качеству», — сказал руководитель ведомства.
В то же время, подчеркнул он, полностью отказаться от импорта сырья нельзя, поскольку в стране хлопок не произрастает, шерсть необходимого качества и в необходимых количествах также не получается произвести.
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"Если мы сейчас можем купить туркменские джинсы за 20 рублей, то наши будут стоить около 100 рублей. Это эксклюзив, мы не спешим форсировать производство. Спокойно...
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