Доброе утро!

Такого вы еще не видали : длина трехлетнего рыжего кота Омара — 118 сантиметров. Больше метра, Карл, и он может еще увеличиться! Порода мейн-кун, к которой принадлежит кот, и так довольно крупная, но даже среди его сородичей такие гиганты встречаются нечасто. Колли, живущая с ним в одном доме, выглядит рядом поистине миниатюрно.





ВАЖНОЕ

Найден секрет белорусского экономического чуда: после совещания у Лукашенко экономика растет второй месяц кряду . Объем промышленного производства за январь-апрель вырос на 5,4%, объем сельхозпроизводства увеличился на 2,1%. Верной дорогой к «по пиццот» идем, товарищи.

Руководителям и главбухам предприятий-должников могут ограничить выезд за границу : в силу недавно вступил закон «Об исполнительном производстве». Видимо, надеются, что эти изменения будут стимулировать директоров побыстрее исполнять обязательства перед людьми, парнерами и бюджетом.

То ли плохие, то ли хорошие новости для декретниц: в резонансном предложении пересчитывать им пособия один раз в год вместо нынешних четырех, возможно, будет найден компромисс — перерасчитывать будут раз в полгода вместе с ростом (оптимисты!) средней зарплаты по стране.

Наша сборная по хоккею вернулась с чемпионата мира — с почетным13-м главное-не-последним местом. Главный тренер сборной Дэйв Льюис считает, что одной из основных причин неудачного выступления стал тяжелый старт: «Мы начали с игр против фаворитов (Финляндии, Чехии, Канады, Швейцарии) и не набрали ни одного очка. Это серьезно ударило по уверенности игроков». А вот здесь наш SPORT.TUT.BY разбирался , почему команда не оправдала надежд болельщиков и является ли 13-е место на чемпионате для нашей сборной провалом.

Евросоюз отменил визы для украинцев . «Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей…», — прокомментировал Порошенко эту новость. Результаты нашего краткого опроса в паблик-чате TUT.BY в Вайбере говорят о том, что теперь в Европе станет больше… печальных белорусов.





ПОПУЛЯРНОЕ

Посмотрели, что и зачем белорусы покупают в магазинах «все по одной цене». «Зарплаты падают, и такие магазины становятся все популярней», — говорят посетители. — Я своим коллегам рассказываю про этот магазин, и они, как сюда сходят, искренне удивляются некоторым ценам". Удивитесь и вы .

Стало известно, что Дарья Домрачева получила еще один участок на берегу Минского моря и строит там теннисный корт. «Даша тут собирается строить теннисный корт и пирс прямо к дому, чтобы лодки подплывали. А что? Ей, считаем, можно — она же заслуженный Герой Беларуси», — говорят местные. И мы так считаем!





Рассказываем, как учитель из Молодечно похудел на 65 килограммов: «Шестнадцатый месяц моей борьбы со своею „плотью“… И это еще не конец!» Вот здесь — о его мотивации и питании . Этот парень, кстати, сейчас курирует похудение дизайнера сумок Евгения Бычковского: «Чувствую себя, как в первом классе, как будто мама кормит под наблюдением диетическими правильными продуктами. Странное ощущение».

А 42.TUT.BY выбрал для пять самых интересных образцов танков , показанных на военных выставках последних лет. Оказывается, не только Россия, выпустившая Т-14 «Армата», работает над созданием перспективных образцов боевой техники.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Прывітанне вам з Прудка! Вось тут — тэкст трэці з нашай экспедыцыі і апошні . У ім — пра тых людзей, якія сталі героямі кнігі «Радзіва „Прудок“. Дзённік». Хоць сам Андрусь Горват кажа, шмат падзей ў творы з'імправізаваныя, і не кожнае супадзенне з’яўляецца праўдай. Але ж хтосьці, дзесьці, у чымсьці сябе і пазнаў.





Обязательно прочтите историю автомобилистки с 45-летним водительским стажем . Впервые Александра Григорьевна попробовала проехать за рулем авто в начале 70-х: «Меня к машинам тянуло очень. А у моего тогда еще будущего мужа был „Москвич“. Может, этим он меня и привлек», — смеется женщина и вспоминает, что «муж учил ужасно — он все время бубнил, что я не замечаю знаков, был вечно недоволен». Пришлось идти на курсы. Научилась — и ездит вот уже 45 лет.

Рассказываем, как устроена система соцзащиты в Германии . Например, на пенсионные отчисления уходит 18,9% от зарплаты, которые по 9,45% делят между собой сотрудник и компания. Средняя государственная пенсия в Германии — 1200 евро. Пенсионный возраст в Германии в 2012 году повысили до 67 лет, однако, чтобы в старости получать пенсию, человек должен проработать как минимум 5 лет.

Новости белорусского дизайна. Девушка из Борисова сшила майку с портретом Лукашенко — он ведь «тоже символ страны», говорит; еще одна дизайнер разработала одежду для инвалидов-колясочников : оказывается, есть как минимум 18 позиций, которые отличают штаны, созданные специально для них, от обычных.





Все новости среды, 17 мая

И напоследок — интересные результаты опроса . Оказывается, две трети белорусов положительно относятся к Путину и отрицательно — к Порошенко. А вот Трамп жалуется , что ни с одним политиком в истории не обращались «хуже и несправедливее», чем с ним. Хорошего дня — и пусть он будет справедливым!

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