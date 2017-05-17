В Витебске построят новый жилой комплекс - с домами до 22 этажей

УКС Витебска презентовал проект новой общественно-жилой застройки. Микрорайон разместится на улице Академика Павлова — на территории бывшей мебельной фабрики.





— Эта территория обоснованно выделена под застройку — сейчас жилые районы в основном возводятся на периферийных участ­ках города. Место как нельзя лучше подходит для комфортного проживания: рядом — берег Двины, парково-прогулочная зона, спорткомплекс «Комсомолец». При этом жилой район расположится недалеко от центра города — до площади Победы чуть более километра. В то же время транспортная сеть в этой части Витебска остается незагруженной, — рассказала автор проекта, представитель ООО «Стройторгсервис» Ирина Мацкевич.

Строить здесь будут высотки — от 10 до 22 этажей. Жилфонд составит примерно 129 тысяч кв. м. Планируется, что в микрорайоне будут жить почти 5 тысяч человек.

Первые этажи зданий выделят под инфраструктуру для жильцов. В районе построят детский сад, для него определили самое уютное место — на берегу Двины вблизи парковой зоны.





Производственный корпус на этой территории не снесут. Проект предлагает реконструировать его под торговый центр с рестораном, супермаркетом, аптекой, объектами детского досуга.

«Заслоной» от железной дороги станет многоуровневый паркинг. Подземный гараж будет в каждом доме. Через дорогу хотят возвести среднюю школу. Для безопасности детей на улице Академика Павлова планируют оборудовать подземный переход и ограждения от проезжей части.

— Район рассчитан на все категории горожан, в том числе малообеспеченные, — отметила Ирина Мацкевич.

Подробнее ознакомиться с проектом горожане могут на сайте горисполкома, а также в УКС города Витебска. Замечания и предложения можно записать в журнале в приемной отдела архитектуры и градостроительства горисполкома, а также направить на его адрес в письменном виде либо по электронной почте с пометкой «общественное обсуждение» до 29 мая.

Реализовать проект предполагают к 2025 году. Нужно будет искать инвесторов.