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Почти половину подростковых преступлений совершают ученики лицеев и колледжей

18.05.2017 09:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Преступность среди несовершеннолетних в Беларуси в январе-апреле снизилась на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил вице-премьер Василий Жарко на заседании еомиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров, сообщает пресс-служба правительства.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На заседании обсуждалась профилактическая работа в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования. «На мой взгляд, здесь есть проблемы. Об этом свидетельствует и статистика. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, по итогам четырех месяцев текущего года снизилось на 15,8% (с 711 до 599), но почти половина из этих преступлений совершена учащимися лицеев и колледжей (46,6%)», — отметил вице-премьер.

Кражи составляют 40% от общего числа преступлений несовершеннолетних, хулиганство — 19%, незаконный оборот наркотиков — 8,6%.

«Такая тревожная ситуация говорит о недостатках и упущениях в работе. Надо задействовать все резервы: максимально подключить семью, педагогов, грамотно выстроить индивидуальную работу с учащимися. Необходимо внимательно посмотреть на работу социально-педагогической и психологической службы учреждений образования, принципиально оценить эффективность ее работы», — считает Василий Жарко.

На заседании также обсуждался вопрос работы студенческих отрядов с подростками, состоящими на учете. «Еще с советского времени постоянно развивались различные формы трудоустройства трудных подростков, в том числе в студенческих отрядах. Такой опыт надо расширять, потому что трудовое воспитание является одной из эффективных форм работы с такими подростками. Необходимо, чтобы в студотряде трудный подросток получил позитивный опыт общения, трудовые навыки, почувствовал себя нужным и полезным. Только в этом случае мы получим результат», — полагает Василий Жарко.

Вместе с тем в организации работы студотрядов есть проблемные моменты. По информации Генеральной прокуратуры, в прошлом году в Минске выявлялись факты существования формальных студенческих отрядов. «Такого быть не должно. Минобразования необходимо обеспечить более жесткий и действенный контроль этих вопросов. Хотелось бы слышать предложения для совершенствования проводимой работы», — сказал вице-премьер.

 
Теги: Минск
 
 
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Кражи составляют 40% от общего числа преступлений несовершеннолетних, хулиганство - 19%, незаконный оборот наркотиков - 8,6%.

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