В Гродно до конца мая изменятся маршруты семи городских автобусов. Так, с 9 утра 18 мая до 24 часов 31 мая перекрывается движение на участке улицы Лидской. В частности, будет запрещено движение на перекрестке улиц Лидская-Белуша в сторону улицы Белуша, сообщает БЕЛТА.





Связаны изменения с проведением работ на объекте «Строительство КНС дождевой канализации по проспекту Космонавтов в Гродно». Жителей города просят учесть эти обстоятельства при планировании поездок. Как отметили в ОАО «Автобусный парк г. Гродно» на время работ по-новому поедут автобусы № 2 «Улица Победы — Девятовка-5», № 5 «Лапенки — Райсельхозтехника», № 13 «Автовокзал — Кладбище «Аульс», № 18 «Девятовка-5 — Станция «Аульс», № 20 «Улица Домбровского -Заводоуправление ОАО «Гродно Азот», № 27 «Улица Репина — Завод «Белвторполимер».

Изменения у маршрутов небольшие и касаются лишь закрытого участка: объезжать его они будут через проспект Космонавтов.

А маршрут № 35 «Тарусичи — Райсельхозтехника» изменен на маршрут № 35 «Тарусичи — Гипермаркет АЛМИ» и будет курсировать: остановочный пункт «Тарусичи» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: проспект Космонавтов — остановочный пункт «Гипермаркет АЛМИ». В обратном направлении: остановочный пункт «Гипермаркет АЛМИ» — проспект Румлевский — ул. Белуша — ул. Лидская — проспект Космонавтов, далее по своему маршруту без изменений.

Обновленное расписание представлено на сайте автобусного парка.