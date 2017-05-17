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В Гродно до конца мая изменятся маршруты семи городских автобусов

18.05.2017 09:04 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно до конца мая изменятся маршруты семи городских автобусов. Так, с 9 утра 18 мая до 24 часов 31 мая перекрывается движение на участке улицы Лидской. В частности, будет запрещено движение на перекрестке улиц Лидская-Белуша в сторону улицы Белуша, сообщает БЕЛТА.


Связаны изменения с проведением работ на объекте «Строительство КНС дождевой канализации по проспекту Космонавтов в Гродно». Жителей города просят учесть эти обстоятельства при планировании поездок. Как отметили в ОАО «Автобусный парк г. Гродно» на время работ по-новому поедут автобусы № 2 «Улица Победы — Девятовка-5», № 5 «Лапенки — Райсельхозтехника», № 13 «Автовокзал — Кладбище «Аульс», № 18 «Девятовка-5 — Станция «Аульс», № 20 «Улица Домбровского -Заводоуправление ОАО «Гродно Азот», № 27 «Улица Репина — Завод «Белвторполимер».

Изменения у маршрутов небольшие и касаются лишь закрытого участка: объезжать его они будут через проспект Космонавтов.

А маршрут № 35 «Тарусичи — Райсельхозтехника» изменен на маршрут № 35 «Тарусичи — Гипермаркет АЛМИ» и будет курсировать: остановочный пункт «Тарусичи» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: проспект Космонавтов — остановочный пункт «Гипермаркет АЛМИ». В обратном направлении: остановочный пункт «Гипермаркет АЛМИ» — проспект Румлевский — ул. Белуша — ул. Лидская — проспект Космонавтов, далее по своему маршруту без изменений.

Обновленное расписание представлено на сайте автобусного парка.

 
Теги: Гродно
 
 
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С 9 утра 18 мая до 24 часов 31 мая перекрывается движение на участке улицы Лидской. В частности, будет запрещено движение на перекрестке улиц Лидская-Белуша в сторону...

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