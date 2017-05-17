|
В Гродно полторы недели ищут девушку-подростка, которая ушла из дома и не вернулась
18.05.2017 10:10 — Новости Общества | Tut.by
15-летняя гродненка Маргарита Шумель ушла из дома по улице Домбровского 6 мая. Сейчас ее местонахождение
Приметы Маргариты Шумель: на вид около 15 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см, волос светло-русый, прямой ниже плеч, глаза серо-голубого цвета, речь без особенностей.
Была одета: фиолетовые кроссовки с белыми полосками, черные джинсовые штаны, сине-белую ветровку.
Поисковики и милиция просят сообщить о девушке информацию по телефонам:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15-летняя гродненка Маргарита Шумель ушла из дома по улице Домбровского 6 мая. Сейчас ее местонахождение устанавливает ОВД администрации Ленинского района...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии