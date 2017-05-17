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В Гродно полторы недели ищут девушку-подростка, которая ушла из дома и не вернулась

18.05.2017 10:10 — Новости Общества | Tut.by  
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15-летняя гродненка Маргарита Шумель ушла из дома по улице Домбровского 6 мая. Сейчас ее местонахождение устанавливает ОВД администрации Ленинского района областного центра.


Фото: vk.com/pso_centrspas

Приметы Маргариты Шумель: на вид около 15 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см, волос светло-русый, прямой ниже плеч, глаза серо-голубого цвета, речь без особенностей.

Была одета: фиолетовые кроссовки с белыми полосками, черные джинсовые штаны, сине-белую ветровку.

Поисковики и милиция просят сообщить о девушке информацию по телефонам:
Милиция: (80152) 796 806, (8029) 7 885 948 либо по телефону 102.
ПСО «Центрспас»: +37533 6 224 520, +34533 3802003

 
 
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15-летняя гродненка Маргарита Шумель ушла из дома по улице Домбровского 6 мая. Сейчас ее местонахождение устанавливает ОВД администрации Ленинского района...

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