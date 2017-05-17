Ожидаемая продолжительность жизни - на каком месте Беларусь?

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Наибольший в мире уровень ожидаемой продолжительности жизни — в Японии, где граждане в среднем живут почти 84 года.

Минздрав Беларуси ожидает, что по итогам этого года ожидаемая продолжительность жизни граждан превысит 74 года — этот показатель для белорусов растет уже несколько лет подряд.

Sputnik решил сравнить уровни ожидаемой продолжительности жизни в разных странах. Так, наибольший в мире уровень ожидаемой продолжительности жизни — в Японии, где граждане в среднем живут почти 84 года. В Швейцарии живут по 83,4 года, в Сингапуре — 83,1 года.

Белорусский уровень ожидаемой продолжительности жизни — ниже, чем в королевстве Тонга, Парагвае, Венесуэле и еще порядка 90 государств.

Меньше всего живут в Сьерра-Леоне — чуть более 50 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни — показатель, показывающий сколько в среднем живут люди, родившиеся в одном году, если смертность остается на неизменном уровне.