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Ожидаемая продолжительность жизни - на каком месте Беларусь?

18.05.2017 10:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая — Sputnik. Наибольший в мире уровень ожидаемой продолжительности жизни — в Японии, где граждане в среднем живут почти 84 года.

Минздрав Беларуси ожидает, что по итогам этого года ожидаемая продолжительность жизни граждан превысит 74 года — этот показатель для белорусов растет уже несколько лет подряд.

Sputnik решил сравнить уровни ожидаемой продолжительности жизни в разных странах. Так, наибольший в мире уровень ожидаемой продолжительности жизни — в Японии, где граждане в среднем живут почти 84 года. В Швейцарии живут по 83,4 года, в Сингапуре — 83,1 года.

Белорусский уровень ожидаемой продолжительности жизни — ниже, чем в королевстве Тонга, Парагвае, Венесуэле и еще порядка 90 государств.

Меньше всего живут в Сьерра-Леоне — чуть более 50 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни — показатель, показывающий сколько в среднем живут люди, родившиеся в одном году, если смертность остается на неизменном уровне.

 
Теги: Минск
 
 
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Важнейший демографический показатель показывает, сколько в среднем живет группа людей при условии неизменной смертности.

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