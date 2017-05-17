|
Жалобу на приговор по "делу 17" Верховный суд рассмотрит 26 мая
18.05.2017 10:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая Sputnik. Верховный суд Беларуси рассмотрит жалобу на приговор фигурантам громкого уголовного "дела семнадцати", которые на всех получили более 200 лет лишения свободы.
© Sputnik/ Виктор Толочко
"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 26 мая рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению семнадцати фигурантов в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков", — сообщила Sputnik в четверг пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.
Как ранее сообщал Sputnik, в конце прошлого года Минский городской суд огласил приговор по "делу 17" — делу о самой крупной наркодилерской сети в истории Беларуси. Главный фигурант — организатор преступного сообщества Константин Вилюга —
Подельники Вилюги, экс-сотрудники КГБ Дмитрий Веретенский и Игорь Корицкий, были приговорены к 15 и 14 годам усиленного режима соответственно, бывший работник МВД Константин Денисевич получил 14 лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основной фигурант данного громкого дела о крупнейшей наркодилерской сети Константин Вилюга по кличке Кот был приговорен к 20 годам лишения свободы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии