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Жалобу на приговор по "делу 17" Верховный суд рассмотрит 26 мая

18.05.2017 10:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая Sputnik. Верховный суд Беларуси рассмотрит жалобу на приговор фигурантам громкого уголовного "дела семнадцати", которые на всех получили более 200 лет лишения свободы.

Жалобу на приговор по "делу 17" Верховный суд рассмотрит 26 мая
© Sputnik/ Виктор Толочко
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"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 26 мая рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению семнадцати фигурантов в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков", — сообщила Sputnik в четверг пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.

Как ранее сообщал Sputnik, в конце прошлого года Минский городской суд огласил приговор по "делу 17" — делу о самой крупной наркодилерской сети в истории Беларуси. Главный фигурант — организатор преступного сообщества Константин Вилюга — приговорен к 20 годам лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Судья принимал решение по резонансному делу почти месяц.

Подельники Вилюги, экс-сотрудники КГБ Дмитрий Веретенский и Игорь Корицкий, были приговорены к 15 и 14 годам усиленного режима соответственно, бывший работник МВД Константин Денисевич получил 14 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Основной фигурант данного громкого дела о крупнейшей наркодилерской сети Константин Вилюга по кличке Кот был приговорен к 20 годам лишения свободы.

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