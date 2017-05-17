МИНСК, 18 мая Sputnik. Верховный суд Беларуси рассмотрит жалобу на приговор фигурантам громкого уголовного "дела семнадцати", которые на всех получили более 200 лет лишения свободы.



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"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 26 мая рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению семнадцати фигурантов в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков", — сообщила Sputnik в четверг пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.

Как ранее сообщал Sputnik, в конце прошлого года Минский городской суд огласил приговор по "делу 17" — делу о самой крупной наркодилерской сети в истории Беларуси. Главный фигурант — организатор преступного сообщества Константин Вилюга — приговорен к 20 годам лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Судья принимал решение по резонансному делу почти месяц.

Подельники Вилюги, экс-сотрудники КГБ Дмитрий Веретенский и Игорь Корицкий, были приговорены к 15 и 14 годам усиленного режима соответственно, бывший работник МВД Константин Денисевич получил 14 лет лишения свободы.