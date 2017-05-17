Настоящие королевские авиалинии: нидерландский монарх работает пилотом

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Король Нидерландов Виллем-Александр в одном из интервью рассказал, что более 20 лет исполняет обязанности второго пилота на пассажирских рейсах авиакомпании KLM Cityhoppe.



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По сообщениям мировых СМИ, своей давней привычке монарх не изменил даже поле того, как в 2013 году взошел на престол. Многие годы нидерландский король управлял узкофюзеляжным самолетом Fokker 70. Однако сейчас он сообщил, что готовится пойти на курсы повышения квалификации — авиакомпания недавно заменила Fokker на Boeing 737 s. Монарх рассказал, что давно мечтал пересесть на более серьезный самолет и освоить перелеты на дальние расстояния.

В интервью Telegraaf Виллем-Александр признался, что никогда не называл себя, обращаясь к пассажирам, но многие давно уже узнают его по голосу.

"Я считаю, что летать удивительно. Нельзя взять свои ежедневные проблемы в воздух. Можно полностью переключиться и сфокусироваться на чем-то другом. Это то, что расслабляет меня больше всего во время полетов", — заявил монарх.



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Остается добавить, что называние KLM, которое расшифровывается как Королевская авиационная компания, полностью себя оправдывает — ведь ее самолеты пилотирует сам король!

KLM Cityhopper, дочернее предприятие компании KLM. Основные ее пассажиры — бизнесмены, летающие из Нидерландов в Британию, Германию, Норвегию и другие страны Европы.

Король Виллем-Александр вступил на трон после того, как его мать королева Беатрикс в 2013 году отреклась от престола. В апреле этого года королю Нидерландов исполнилось 50 лет.