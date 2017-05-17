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Четверо минчан подозреваются в "обналичке" и "отмывании" денег компаний

18.05.2017 10:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении четырех жителей Минска, которые помогали предприятиям уходить от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что четверо жителей Минска осуществляли незаконные финансовые операции в виде обналичивания и обезналичивания денежных средств, а также занимались оформлением фиктивных товаросопроводительных документов от имени подконтрольных им лжепредпринимательских структур», — рассказали в СК.

За «обналичку» и «отмывание» они получали вознаграждение в виде процентов от сделок, а их клиенты — пакет фиктивных документов для помещения в бухгалтерский учет и занижения налоговой базы.

Таким образом, компании реального сектора экономики легализовывали приобретенные за наличный расчет и без оформления соответствующих товаросопроводительных документов в России различные товары (ткани, фурнитуру и т.п.). Кроме того, в фиктивных товаросопроводительных документах указывалась завышенная цена товаров, что позволяло минимизировать налоговую базу и в последующем уклониться от уплаты сумм налогов.

«В ходе предварительного расследования, оперативными сотрудниками финансовой милиции выявлено около 10 недобросовестных субъектов хозяйствования. Через расчетные счета лжеструктур за четыре года существования переведено порядка 3 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.

В отношении двух крупных «клиентов» лжеструктур возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси. Финансово-хозяйственная деятельность остальных «клиентов» в настоящее время проверяется.

Двое наиболее активных участников преступной группы задержаны. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на принадлежащие фигурантам дорогостоящие автомобили, а также недвижимость.

 
Теги: Минск
 
 
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