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Белорусы смогут расплачиваться "Белкартом" в России

18.05.2017 10:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая — Sputnik. Российские пользователи платежной карты "Мир" смогут пользоваться ею в Беларуси и Казахстане, а граждане этих стран — национальными картами в РФ, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на собственные источники.

Картой "Мир" в России пользуются порядка пяти миллионов человек, однако уже в середине следующего года она станет обязательной для работников всех бюджетных организаций. На данный момент ею можно расплачиваться только в РФ, однако уже отрабатывается проект по взаимному признанию национальных карт между странами ЕАЭС.

Так, сейчас российским "Миром" уже можно платить в Армении, а армянской ArCa — в РФ. Подобное взаимное признание национальных карт планируют до конца 2018 года организовать также с Беларусью и Казахстаном.

Таким образом, до конца 2018 года белорусы смогут платить "Белкартом" в РФ и снимать деньги с этих карточек. Сейчас национальная платежная система работает только на территории Беларуси.

"Сегодня большая часть наших соотечественников посещает Армению, Беларусь, Казахстан, соответственно возможность совершения оплат с помощью карт "Мир" будет очень удобна и востребована, учитывая, что все больше и больше наших граждан становятся держателями отечественного платежного инструмента", — цитирует газета представителя банковских кругов.

Реализация проекта по взаимному признанию национальных карт начнется после осени — тогда завершится первый этап эксперимента с армянскими национальными картами.

 
Теги: Минск
 
 
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Предполагается, что подобную возможность граждане получат уже к концу следующего года - тогда же россияне смогут платить в Беларуси картой "Мир".

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