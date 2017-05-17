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Евросоюз выделит белорусским велосипедистам полмиллиона евро

18.05.2017 10:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая — Sputnik. Европейский союз поддержит грантом в 560 тысяч евро развитие велосипедного движения в Беларуси. Реализовывать проект будут Центр экологических решений и Минское велосипедное общество.

Евросоюз выделит белорусским велосипедистам полмиллиона евро
© Sputnik/ Александр Кривошеев, Сергей Пушкин
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Финансирование выделено Евросоюзом на развитие велосипедной инфраструктуры — как в стране в целом, так и в регионах. Предполагается, что благодаря поддержке ЕС повысится и эффективность организации транспортной системы.

Грант Европейского союза белорусским велосипедистам составит 560 тысяч евро. В рамках проекта на велодорожках Минска установят специальные счетчики, с помощью которых можно будет узнать точное количество велосипедистов — сейчас любителей двухколесного транспорта периодически считают вручную волонтеры.

Также планируется обеспечить возможность перевозки велосипедов в общественном транспорте. Сейчас это запрещено: по действующим правилам, везти велосипед в автобусах и другом транспорте нельзя, даже при условии покупки второго талона — за "крупногабаритный предмет".

Первые шаги по реализации проекта в поддержку велосипедного движения будут сделаны уже в этом году.

 
Теги: Минск
 
 
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За эти деньги планируется посчитать количество велосипедистов и улучшить велосипедную инфраструктуру.

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