Преподаватель из Ганцевичей подозревается в незаконном обороте наркотиков

В Ганцевичах преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва подозревается в незаконном обороте наркотиков, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Ганцевичским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств) УК, возбужденное в отношении 26-летнего тренера-преподавателя местной СДЮШОР. Он подозревается в том, что по месту жительства хранил 2,1 г марихуаны, которые были изъяты у него во время осмотра. Накануне мужчина задерживался в административном порядке за нахождение в общественном месте в состоянии наркотического опьянения.

Проводится комплекс следственных и других процессуальных действий для установления всех обстоятельств совершения противоправных действий. Фигурант отстранен от должности, к нему применена мера пресечения в виде домашнего ареста.