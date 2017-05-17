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"Палочка-выручалочка" от МТС: в Минске протестировали приложение "Штурман" для людей с нарушениями зрения

18.05.2017 11:01 — Новости Общества | БелТА  
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"Палочка-выручалочка" от МТС: в Минске протестировали приложение "Штурман" для людей с нарушениями зрения

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске протестировали новое приложение МТС "Штурман" для оказания помощи людям с нарушениями зрения, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект ранее был презентован на XXIV Международном специализированном форуме по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям "ТИБО-2017". Партнерами компании МТС стали разработчик программного обеспечения ООО "БелХард Девелопмент" и общественное объединение "БелТИЗ". Инновационный сервис позволяет передавать видео в режиме реального времени и при содействии волонтеров сориентироваться в ситуации на расстоянии.

Собравшимся на презентации приложения показали, как на практике пользоваться предоставленной МТС возможностью. Для незрячих гостей провели экскурсию по выставке арт-проекта "Имена".

"Мы приглашаем белорусов стать "штурманами" и помочь людям с нарушениями зрения почувствовать себя увереннее в социуме. Чем больше волонтеров, тем эффективнее будет работать программа, - отметила руководитель пиар-группы компании МТС Ольга Ткаченко. Она подчеркнула, что компания в своей деятельности придерживается 10 принципов Глобального договора и Целей устойчивого развития ООН, как социально-ответственный бренд стремится создавать продукты и решения, которые в эпоху цифрового общества предоставят равные возможности всем жителям Беларуси.

По словам руководителя проекта от ООО "БелХард" Артема Горбацевича, на разработку программного обеспечения потребовалось около пяти месяцев. В данное время сервис работает в тестовом режиме. В числе первых пользователей - 10-летний Павел. Мальчик уже несколько недель с помощью "Штурмана" осваивает новые пространства.

"Он у меня смышленый, быстро всему учится, - рассказывает мама мальчика Алена Петручук. - Здорово, что появилось такое приложение. Ребенок сможет стать более самостоятельным. Паша уже сам побывал в кафе, расположенном на первом этаже нашего дома. Попробуем аналогичным образом освоить маршрут для посещения кружков и занятий по интересам".

Заместитель председателя общественного объединения "БелТИЗ" Михаил Антоненко поблагодарил представителей компании за поддержку и рассчитывает, что к проекту присоединятся также другие участники.

"Незрячему человеку, который стремится к самостоятельности, не нужно постоянное сопровождение, но в определенных ситуациях ему не обойтись без подсказки. В таких случаях "Штурман" незаменим, станет "палочкой-выручалочкой". Надеемся, что проект получит развитие, позволит не только решать повседневные вопросы, но и посещать различные культурные мероприятия. Некоторые из них намерены организовать совместно с МТС", - отметил Михаил Антоненко.

Работает программа просто. Абоненту с нарушениями зрения достаточно запустить приложение, нажать кнопку вызова, и "Штурман" подберет человека, готового помочь удаленно в режиме реального времени. Особенно важно такое участие при походе в супермаркет, покупке билетов, выборе лекарств и др. В роли помощников смогут выступать как сотрудники социальных служб, так и любые зарегистрированные пользователи. Всем штурманам необходимо пройти регистрацию через портал и предоставить о себе определенную информацию для соблюдения мер безопасности.

Все видеосессии сохраняются в архив и могут быть восстановлены при необходимости. Записи приложения строго конфиденциальны.

Приложение "Штурман" бесплатно и доступно для операционной системы Android. Связь между абонентами осуществляется с помощью 3G/4G. Планируется, что для абонентов МТС - людей с нарушениями зрения и волонтеров, использующих приложение "Штурман", - трафик тарифицироваться не будет.-0- "Палочка-выручалочка" от МТС: в Минске протестировали приложение "Штурман" для людей с нарушениями зрения

 
Теги: Минск
 
 
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