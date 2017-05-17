Первые электробусы пустили по улицам Минска

Большая маневренность и бесшумный ход. На улицах Минска начали курсировать электробусы . Это гибрид автобуса и троллейбуса.

У электробуса один недостаток - цена. Стоит он на 30% дороже, чем примерно такой же по габаритам автобус. Но в итоге, как подсчитали разработчики, в эксплуатации электробус обойдется городу как минимум на треть дешевле.

Одной из первых новый транспорт оценила корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.

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