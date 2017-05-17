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СК возбудил уголовное дело в отношении экс-милиционера из Гродно и ждет его выдачи из Польши
18.05.2017 11:44 — Новости Общества | Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего милиционера, который пытается избежать экстрадиции из Польши в Беларусь.
Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении Дмитрия Ковша, жителя Гродно. Его действия квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки, повторно), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 430 (покушение на получение взятки) Уголовного кодекса Беларусиь.
«Следствием установлено, что обвиняемый, работая в должности оперуполномоченного по экономическим преступлениям УВД Гродненского облисполкома, в течение длительного времени систематически получал незаконные денежные вознаграждения. В материалах уголовного дела имеются сведения о не менее чем 10 фактах получения и покушения на получение взятки в период с 2011 по 2013 годы», — рассказали в СК.
По версии следствия, деньги он получал в качестве благодарности «за невоспрепятствование противоправной деятельности, выражавшейся в осуществлении незаконных валютных операций физическим лицом на одной из автодорог в пограничной зоне Беларуси».
В уголовном деле также имеются сведения о продаже обвиняемым служебной информации о мероприятиях, проводимых государственными и правоохранительными органами в целях выявления и пресечения правонарушений и преступлений.
Дмитрий Ковш находится в международном розыске. Скрывается на территории Польши. В настоящее время, на основании документов, предоставленных белорусскими следователями, компетентными органами юстиции Польши рассматривается вопрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления на территории Беларуси.
Версия Ковша
В интервью различным СМИ Дмитрий Ковш озвучил свою версию событий. Он рассказал, что работал специалистом по борьбе с экономической преступностью в Гродно, но затем был вынужден бежать из Беларуси из-за КГБ.
Неприятности,
«В контрабанде неоднократно участвовали сотрудники КГБ и их семьи. Спецслужбы пытаются добиться от знакомого Ковша дать ему взятку, чтобы тот не занимался связями бывших функционеров с преступным миром. Он отказывается, но после психологического давления он попадает в психиатрическую больницу», — описывает события в жизни экс-милиционера польское издание
После Дмитрий Ковш уезажет в Санкт-Петербург, а потом — в Польшу. Там он сразу обратился за политическим убежищем и получил дополнительную охрану, то есть статус, который защищает его «по сфабрикованному уголовному делу или обвинению в неконституционных действиях, шпионаже и предательстве». Экс-милиционер перевез в Польшу семью и детей, занялся бизнесом.
Однако в марте 2017 года, польские власти
Дело Ковша рассматривал окружной суд в Варшаве. Там решили, что возвращение в Беларусь не нарушит прав и свобод экс-милиционера. Ковш, в свою очередь, утверждает, что в Беларуси его могут обвинить в шпионаже и расстрелять (в Уголовном кодексе Беларуси за шпионаж предусматривается до 15 лет лишения свободы — прим. TUT.BY).
15 мая Варшавский апелляционный суд приостановил решение окружного суда и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Следующее слушание в окружном суде должно состояться в течение 30 дней.
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