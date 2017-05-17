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Участие в Гомельском экономическом форуме примут представители более чем из 10 стран
18.05.2017 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Участие в нем примут около 700 человек из Азербайджана, Беларуси, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Литвы, Молдовы, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Украины.
Участникам форума будут предложены 155 проектов. На продажу будут выставлены 137 объектов недвижимости, 19 открытых акционерных обществ, а также земельные участки. Впервые будут представлены 14 научных разработок.
На мероприятии планируется заключение двух инвестиционных договоров на восемь миллионов долларов (в 2016 году — один, на 3,9 млн). Всего ожидается подписание 10 документов (протоколов о намерениях, соглашений о сотрудничестве) на 63 млн долларов.
Так, в Мозырском районе планируется создать производство по нанесению полимерного покрытия на металлические поверхности, стоимость проекта — 3 млн долларов, на новом производстве будет открыто 30 рабочих мест. Проект стоимостью 5 млн долларов планируется реализовать на СП ОАО «Спартак».
Планируется подписание протоколов о намерениях по организации производства пищевой упаковки, строительству птицефермы, мини-ТЭЦ, сети медико-диагностических центров.
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На мероприятии планируется заключение двух инвестиционных договоров на 8 млн долларов. Всего ожидается подписание 10 документов на 63 млн долларов.
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