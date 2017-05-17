Участие в Гомельском экономическом форуме примут представители более чем из 10 стран

Участие в нем примут около 700 человек из Азербайджана, Беларуси, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Литвы, Молдовы, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Украины.





Участникам форума будут предложены 155 проектов. На продажу будут выставлены 137 объектов недвижимости, 19 открытых акционерных обществ, а также земельные участки. Впервые будут представлены 14 научных разработок.

На мероприятии планируется заключение двух инвестиционных договоров на восемь миллионов долларов (в 2016 году — один, на 3,9 млн). Всего ожидается подписание 10 документов (протоколов о намерениях, соглашений о сотрудничестве) на 63 млн долларов.

Так, в Мозырском районе планируется создать производство по нанесению полимерного покрытия на металлические поверхности, стоимость проекта — 3 млн долларов, на новом производстве будет открыто 30 рабочих мест. Проект стоимостью 5 млн долларов планируется реализовать на СП ОАО «Спартак».

Планируется подписание протоколов о намерениях по организации производства пищевой упаковки, строительству птицефермы, мини-ТЭЦ, сети медико-диагностических центров.

Гомельский экономический форум проводится с 2004 года. С 2008 по 2016 год на пленарной части форумов было подписано 78 соглашений на 1 926 млн долларов. В стадии реализации или уже реализовано 45 соглашений на 967,7 млн долларов (50,3% от подписанных). Не реализуется 33 соглашения на 958 млн долларов (49,7% от подписанных).