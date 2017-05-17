МИД Беларуси: безвиз для Украины на белорусов не повлияет

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Решение о введении безвизового въезда в Евросоюз для граждан Украины никак не отразится на белорусских гражданах, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.



© Фото: из личного архива Тамары Самойленко Евросоюз отменил визы для граждан Украины

Европейский союз в среду окончательно утвердил решение о введении безвизового въезда для граждан Украины, это решение вступит в силу уже в июне этого года. Однако появление безвиза между ЕС и Украиной никак не отразится на порядке пересечения гражданами украинско-белорусской границы, уверены в РБ.

"У нас действует собственное соглашение о порядке безвизового пресечения границ. Не вижу здесь никакой связи и никаких возможных последствий для граждан Беларуси с точки зрения возможного возникновения дополнительных вопросов", — заявил Мирончик.

Граждане Беларуси и Украины могут путешествовать между странами без виз, однако на границе осуществляется паспортный контроль, а в паспорта ставят соответствующие штампы о пересечении госрубежей.

Вопрос о введении безвизового режима для Украины поднимался Евросоюзом уже несколько лет, и лишь в этом году сторонам удалось договориться, а Европарламент поддержал эту идею.