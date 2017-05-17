Известную комедию «Пока не сыграл в ящик» покажут на белорусском языке

26-27 мая пройдут показы трогательной трагикомедии «Пока не сыграл в ящик» в белорусской озвучке в кинотеатре «Москва». В главных ролях — Джек Николсон и Морган Фриман. На белорусский язык фильм переведен в рамках проекта «Белорусские уикенды» при поддержке «Атлант Телеком» и velcom.

Эксцентричный миллиардер Эдвард Коул (Джек Николсон) и автомеханик Картер Чемберс (Морган Фриман) прожили свою жизнь по-разному, но никогда не имели возможности остановиться и задуматься, зачем. Теперь, когда они оказались на соседних больничных кроватях с одинаковым диагнозом — рак, товарищи по несчастью решают, пока не сыграли в ящик, исполнить все свои заветные желания. Но найдут ли они радость жизни?

Это фильм – бенефис двух гениальных актеров нашего времени: взрывного Джека Николсона и хладнокровного Моргана Фримана. Фильм комедийный, но в то же время заставляет задуматься о важных вещах.

На белорусский язык главные роли озвучивали Павел Харланчук и Алесь Молчанов.

Показы пройдут 26-28 мая в кинотеатре «Москва». Начало сеансов в 19.00. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра и на bycard.by.

Трейлер:

Подробности на kinakong.by.

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