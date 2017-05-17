Бобруйские католики просят Лукашенко помочь восстановить исторический вид костела

Прихожане бобруйского костела Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии обратились к Александру Лукашенко с просьбой решить вопрос о восстановлении исторического вида культового сооружения.





Здание костела в советские годы было частично разрушено. Башню снесли, а впритык к храму пристроили пятиэтажное административное здание, тем самым скрыв культовое сооружение от взора прохожих. Войти в костел стало возможно лишь через пристройку.

Прихожане и другие жители Бобруйска в феврале-марте текущего года собрали 500 подписей , которые направили в Бобруйский горисполком с просьбой передать административное здание католической общине. Католики хотят разобрать строение и восстановить первозданный вид костела.

В апреле первый зампредседателя горисполкома Олег Ковель сообщил подписавшим просьбу, что административное здание принадлежит ОАО «Бобруйскстройкомплекс», 100% акций которого находятся у Министерства архитектуры и строительства. Поэтому по вопросу передачи здания католической общине чиновник посоветовал обращаться в министерство.

В свою очередь замминистра архитектуры и строительства Александр Сидоров напомнил местным жителям, что в отношении ОАО «Бобруйскстройкомплекс» в настоящее время назначено конкурсное производство. Таким образом, все действия с имуществом должника должны проводиться в соответствие с законом об экономической несостоятельности (банкротстве). Сидоров посоветовал по вопросу передачи здания католической общине обращаться в ООО «Банкротгрупп», находящееся в Бобруйске.

После этого верующие решили написать Лукашенко. «Все нижестоящие инстанции мы прошли, ответы от них получили. Все утверждают, что окончательное решение о передаче здания костела верующим и восстановление его первоначального исторического вида остается за вами», — говорится в обращении к главе государства.

В нем указывается, что в 1989 году местные власти решили передать здание костела верующим, но передали лишь его часть — без пятиэтажной пристройки.

В 2012 году унитарное коммунальное предприятие «Бобруйский домостроительный комбинат» было преобразовано в ОАО «Бобруйскстройкомплекс», которое вышло из городской коммунальной собственности, а пристройка, причем с частью общей с костелом стены, была приватизирована.

Верующие считают, что приватизация была проведена незаконно, поскольку об этом не спрашивали их как владельцев части этого здания. Сегодня в пятиэтажной пристройке за долги строительного предприятия отключена вода, отопление и канализация.

— В дальнейшем здание пятиэтажной пристройки вместе с частью здания костела планируют продать за долги. Прихожан опять обманули, — говорится в обращении к Лукашенко. — Просим вас, уважаемый Александр Григорьевич, не перенаправлять наше обращение в нижестоящие инстанции, а лично рассмотреть нашу просьбу. Мы верим, что только вы можете решить вопрос передачи всего здания верующим для восстановления исторического вида костела, и вы наша последняя надежда в сложившейся ситуации, которая длится уже 18 лет.

Копии письма направили в горисполком и Минстройархитектуры.

Отвечая инициатору письма Наталье Волох, зампредседателя горисполкома Олег Ковель сообщил, что здание костела не имеет собственника. По поводу якобы незаконной приватизации посоветовал обратиться в суд. Чиновник также отметил, что бобруйские власти не возражают против восстановления исторического архитектурного облика костела.

Ответа из Администрации президента пока не поступало.