В апреле цены на квартиры в Минске снизились незначительно

По данным аналитического отдела www.pro-n.by - Про недвижимость, средняя цена предложения квартир на вторичном рынке в Минске на 03 мая 2017 года составляет 1 165 долл. По сравнению с предыдущим месяцем цена снизилась на 8 долларов. Однокомнатные квартиры предлагаются по цене 1 214 долл за кв. метр (-8 долл, или 0,5%) – продаются за 1 123, двухкомнатные – 1 156 (-13 долл, или 1%) – продаются за 1 034, трехкомнатные – 1 124 (-5 долл, или 0,4%), продаются за 970.

В апреле продолжилось снижение цен на жилую недвижимость, пусть и небольшое. Эта незначительная корректировка больше свидетельствует о насыщенных праздниках, нежели о восстановлении рынка. Для восстановления спроса нужны условия, при которых граждане смогут «излишки» от зарплаты переводить в квадратные метры, тем самым улучшая свои жилищные условия. Вероятно, в дальнейшем таким подспорьем может стать и покупка квартиры в лизинг, возможности которой нашли отражение в Указе президента №109. Кроме этого, Нацбанк с начала года уже трижды снижал ставку рефинансирования, что делает кредитные ресурсы более доступными для граждан. Эти два фактора, вкупе с сокращением жилищного строительства в Минске, могут если не подтолкнуть цены на жилье вверх, то хотя бы остановят их падение.

Что касается цен на квартиры, то, к примеру, самую-самую дешевую квартиру в Минске можно приобрести за 29 000 долл. Это малометражная квартира в старом двухэтажном доме. Квартиры стандартных потребительских качеств площадью 33 метра предлагаются по цене от 32 000 долларов. Наибольшее количество 1–комнатных квартир, пригодных для вселения в них, не делая ремонта, находится в диапазоне 37-38 тыс долларов.

Самую дешевую квартиру в Минске предлагают в Московском районе. Квартиру общей площадью 34 метра и 23 – жилой, можно приобрести за 35 000 долл. Большинство 2-комнатных квартир стандартной площади 48 квадратных метров выставлены по цене 52-55 тыс долларов.

Цены на 3-комнатные квартиры начинаются от 44 000 долл, и цена квадратного метра в них – до 900 долларов. Но и ремонт в таких квартирах предстоит сделать не копеечный.

Средние цены на трехкомнатные квартиры площадью 63-64 метра – 64-67 тыс долларов.

Особенностью сегодняшнего рынка недвижимости остается отсутствие «чистых» покупателей. То есть продавец одновременно является и покупателем другой квартиры. Так называемые «альтернативные» сделки, когда сделки замыкаются в цепочку, затрудняют гражданам самостоятельно совершать действия по купле-продаже квартир и заставляют их обращаться в агентства недвижимости.

Что касается объема предложения, то, по данным портала realt.by, обилие праздников в этом году остановило рост числа выставленных на продажу квартир, который мы непрерывно наблюдали первые три месяца 2017 года. Четыре из последних 5 недель закончились сокращением предложения, на минувшей неделе оно составило -0,7%. Быстрее остальных базу «покидали» 3- и 4-комнатные квартиры, которых за неделю стало меньше на 1,1 и 2,1%, соответственно. Что касается квартир с одной и двумя комнатами, то их предложение сократилось не так значительно – на 0,2%-0,3%. Год назад доля 1-комнатных квартир в общей структуре предложения была меньше, чем сейчас (25,6% против 27,5%). В контексте данного показателя это ощутимая разница, которая свидетельствует о том, что на рынке стало больше обменов с доплатой. Опыт прошлых лет также подсказывает, что при такой доле 1-комнатных квартир, как сейчас, преобладать должна негативная динамика цен.

Во всех административных районах Минска, кроме Советского и Октябрьского, наблюдается снижение цен предложения. Наибольшее снижение отмечено в Первомайском и Партизанском районах – 1,7% и 0,8% соответственно, в остальных – цены практически не изменились.

Самым дорогим районом Минска является Центральный со средней ценой предложения 1 390 долл за кв метр. Причем цена квадратного метра в этом районе на 150-200 долларов выше, чем в других районах города. Если же сравнить цены на квартиры в Центральном районе и самом дешевом – Заводском (цена квадрата – 1 028 долл), то квартиры в Центральном районе дороже на 25-30%. Лидером по количеству выставляемых на продажу квартир является Фрунзенский район – 23% от всего предложения.

Из общего числа квартир в Минске, выставленных на продажу, по данным www.pro-n.by – Про Недвижимость, доля 1-комнатных квартир составляет 24%, 2-комнатных - 34%, 3-комнатных - 28% и 4-комнатных – 8%. Остальные 6% - это комнаты (доли в квартирах) и многокомнатные квартиры.

Цены на все типы квартиры двигались в одном направлении – вниз. Средняя цена предложения однокомнатных квартир в Минске снизилась на 0,5%, двухкомнатных – снизилась на 1%, и на 0,4% - у трехкомнатных квартир.

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