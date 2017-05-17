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Цены на новостройки остановились у отметки 1 000 долл за «квадрат»

18.05.2017 12:47 — Новости Общества | 21.by  
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С начала года цены на новостройки не изменяются и балансируют около 1000 долларов за квадратный метр. На 3 мая 2017 г. средняя цена предложения квадратного метра в новостройках Минска составляет 1000 долларов. По сравнению с апрелем цена выросла на 2 доллара. Однокомнатные квартиры в новостройках предлагаются по цене 1 013 долл (-3 долл относительно апреля), 2-комнатные – 999 ( 6 долл), 3-комнатные – 988 ( 2 долл). Второй год на рынке новостроек появляется незначительное число объектов. Так, в начале мая на рынке новостроек добавилась одна новостройка – квартиры в жилом доме № 5А (по генплану) в микрорайоне № 7 поселка «Восточный» по цене 1 750 - 1 900 руб/метр предлагает предприятие «Минскстрой». Следует отметить, что в конце апреля государственное предприятие УКС «Запад» выставило на продажу 4-комнатные квартиры общей площадью 102 квадратных метра по цене трехкомнатных. Цена метра в них – 750 долларов.

За последние два года рынок новостроек значительно сузился. Застройщиков становится все меньше. Одной из причин этой негативной ситуации явилось выделение земельных участков под жилищное строительство по результатам аукционов, к тому же обремененных сносом существующих строений. Ввиду чего застройщик покупает «кота в мешке», и спрогнозировать конечную цену квадратного метра проблематично.  

 
 
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С начала года цены на новостройки не изменяются и балансируют около 1000 долларов за квадратный метр.

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