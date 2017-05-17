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В апреле снизился спрос на квартиры в Минске
18.05.2017 12:48 — Новости Общества | 21.by
С начала года квартирный рынок Минска показывает устойчивый спрос. За четыре месяца года спрос отстает от прошлого года всего на 2%, и надо учесть, что 2016 год был самым результативным по количеству сделок купли-продажи квартир в Минске за последние 10 лет. Кроме этого, данные по количеству сделок в Минске за период январь-март приведены на 3 мая, и количество заключенных договоров за апрель может еще увеличиться.
На 3 мая т.г. в реестре сделок национального кадастрового агентства приводятся данные о 1 126 сделках в апреле, 1 336 – в марте, 1 120 – в феврале, 754 – в январе. За период январь-апрель 2017 года в Минске куплено 4 336 квартир, что на 2% меньше, чем в прошлом году.
Количество сделок с квартирами в Минске
В Минской области в апреле заключено 354 договора, что на 30% меньше, чем в марте. За январь-апрель в Минской области было зарегистрировано 1 852 договоров купли-продажи квартир, что на 10% меньше, чем в прошлом году.
Следует отметить, что спрос на жилую недвижимость в Минской области снижается два последних года. Столичные риэлтеры отмечают устойчивый спрос на минские квартиры со стороны региональных покупателей, которые, вследствие падения цен, могут позволить себе купить квартиру в Минске.
Количество сделок с квартирами в Минской области
В Беларуси в январе-апреле заключено 13 270 договоров купли-продажи квартир. Это на 1 000 меньше, чем в этом же периоде 2016 года.
Количество сделок с квартирами в Беларуси
В областных центрах Беларуси в апреле т.г. спрос на квартиры оказался несколько выше, чем в марте. Если в январе-марте квартиры в областных городах покупали на 20-30% меньше, чем в прошлом году, то за четыре месяца спрос снизился намного меньше. А в Гомельской и Могилевской области – и вовсе вырос по сравнению с прошлым годом.
Приведенная ниже таблица показывает динамику спроса на квартиры в областных центрах Беларуси по сравнению с прошлым годом.
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По данным Национального кадастрового агентства на 3 мая 2017 года, за январь-апрель спрос на квартиры в Минске снизился более чем на 2% по сравнению с прошлым годом, в Минской области - снизился на 10,7%, а по Беларуси – снизился на 7%.
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С начала года квартирный рынок Минска показывает устойчивый спрос.
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