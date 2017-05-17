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В апреле снизился спрос на квартиры в Минске

18.05.2017 12:48 — Новости Общества | 21.by  
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С начала года квартирный рынок Минска показывает устойчивый спрос. За четыре месяца года спрос отстает от прошлого года всего на 2%, и надо учесть, что 2016 год был самым результативным по количеству сделок купли-продажи квартир в Минске за последние 10 лет. Кроме этого, данные по количеству сделок в Минске за период январь-март приведены на 3 мая, и количество заключенных договоров за апрель может еще увеличиться.

На 3 мая т.г. в реестре сделок национального кадастрового агентства приводятся данные о 1 126 сделках в апреле, 1 336 – в марте, 1 120 – в феврале, 754 – в январе. За период январь-апрель 2017 года в Минске куплено 4 336 квартир, что на 2% меньше, чем в прошлом году. 

Количество сделок с квартирами в Минске

г. Минск

январь

февраль

март

апрель

2016 год

620

1037

1272

1512

2017 год

754

1120

1336

1126

%

21%

8%

5%

-25%

В Минской области в апреле заключено 354 договора, что на 30% меньше, чем в марте. За январь-апрель в Минской области было зарегистрировано 1 852 договоров купли-продажи квартир, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Следует отметить, что спрос на жилую недвижимость в Минской области снижается два последних года. Столичные риэлтеры отмечают устойчивый спрос на минские квартиры со стороны региональных покупателей, которые, вследствие падения цен, могут позволить себе купить квартиру в Минске.

Количество сделок с квартирами в Минской области

Минская область

январь

февраль

март

апрель

2016 год

360

560

583

558

2017 год

409

576

513

354

%

14%

3%

-12%

-36%

В Беларуси в январе-апреле заключено 13 270 договоров купли-продажи квартир. Это на 1 000 меньше, чем в этом же периоде 2016 года. 

Количество сделок с квартирами в Беларуси

Беларусь

январь

февраль

март

апрель

2016 год

2402

3508

3986

4107

2017 год

2897

3664

3807

2903

%

20%

4%

-5%

-30%

В областных центрах Беларуси в апреле т.г. спрос на квартиры оказался несколько выше, чем в марте. Если в январе-марте квартиры в областных городах покупали на 20-30% меньше, чем в прошлом году, то за четыре месяца спрос снизился намного меньше. А в Гомельской и Могилевской области – и вовсе вырос по сравнению с прошлым годом.

Приведенная ниже таблица показывает динамику спроса на квартиры в областных центрах Беларуси по сравнению с прошлым годом.

Регион

январь - апрель 2016г.

январь - апрель 2017г.

%
Брестская область

1463

1291

-11,7
Витебская область

1823

1429

-21,6
Гомельская область

1507

1524

1,1
Гродненская область

1525

1514

-0,7
Минская область

2076

1852

-10,7
Могилевская область

1216

1325

8,9
Минск

4447

4336

-2,4

ПРО

По данным Национального кадастрового агентства на 3 мая 2017 года, за январь-апрель спрос на квартиры в Минске снизился более чем на 2% по сравнению с прошлым годом, в Минской области - снизился на 10,7%, а по Беларуси – снизился на 7%. 

 
 
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С начала года квартирный рынок Минска показывает устойчивый спрос.

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