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Появилось опровержение информации о смерти Светланы Алексиевич
18.05.2017 12:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Кому-то не терпится, такими словами нобелевский лауреат по литературе 2015 года белорусская писательница Светлана Алексиевич опровергла информацию о своей смерти.
Информация о внезапной кончине Алексиевич появилась в аккаунте Твиттер вновь назначенного министра культуры Франции Франсуаз Ниссен. Аккаунт был зарегистрирован 20 часов назад, в нем всего пять сообщений, но уже около 2 тысяч подписчиков.
"На всякий случай, Светлана Алексиевич жива и здорова. Только что с ней разговаривал по телефону", — написал на своей странице в ФБ российский журналист Николай Солодовников.
Между тем, Википедия уже обновила свою страницу о белорусской писательнице, указав дату ее смерти.
Франсуаза Ниссен — глава издательского дома Actes Sud, которое издает, среди прочего, книги Светланы Алексиевич, 17 мая она возглавила министерство культуры Франции в новом кабинете Эммануэля Макрона.
(последует)
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Информацию о смерти нобелевского лауреата опровергают и друзья писательницы и журналисты, которые дозвонились до нее в Сеул.
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