Появилось опровержение информации о смерти Светланы Алексиевич

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Кому-то не терпится, такими словами нобелевский лауреат по литературе 2015 года белорусская писательница Светлана Алексиевич опровергла информацию о своей смерти.

Информация о внезапной кончине Алексиевич появилась в аккаунте Твиттер вновь назначенного министра культуры Франции Франсуаз Ниссен. Аккаунт был зарегистрирован 20 часов назад, в нем всего пять сообщений, но уже около 2 тысяч подписчиков.

A terrible news. Svetlana Alexievich dies. No details. — Françoise Nyssen (@NyssenCulture) 18 мая 2017 г.

​"На всякий случай, Светлана Алексиевич жива и здорова. Только что с ней разговаривал по телефону", — написал на своей странице в ФБ российский журналист Николай Солодовников.

Между тем, Википедия уже обновила свою страницу о белорусской писательнице, указав дату ее смерти.

Франсуаза Ниссен — глава издательского дома Actes Sud, которое издает, среди прочего, книги Светланы Алексиевич, 17 мая она возглавила министерство культуры Франции в новом кабинете Эммануэля Макрона.

(последует)