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Министр культуры Франции сообщила о смерти Светланы Алексиевич

18.05.2017 12:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая — Sputnik. Сообщение о смерти нобелевского лауреата Светланы Алексиевич появилось в сети в четверг. Об этом сообщила на своей странице в Twitter Франсуаза Ниссен, недавно назначенная министр культуры Франции.

Twitter французского министра процитировали многие мировые СМИ. Позже появилась информация, что сообщение о кончине Светланы Алексиевич ложно, сама писательница находится сейчас в Сеуле и чувствует себя хорошо. Аккаунт, на котором появилась ложная информация, может быть фейковым — он был заведен за 20 часов до этого сообщения. Но это не вызвало подозрения у СМИ, ведь новый президент Франции Эммануэль Макрон меняет весь кабинет правительства.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен сообщила на своей странице в Twitter о смерти Нобелевского лауреата 2015 года Светланы Алексиевич.

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