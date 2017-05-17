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Министр культуры Франции сообщила о смерти Светланы Алексиевич
18.05.2017 12:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Сообщение о смерти нобелевского лауреата Светланы Алексиевич появилось в сети в четверг. Об этом сообщила на своей странице в Twitter Франсуаза Ниссен, недавно назначенная министр культуры Франции.
Twitter французского министра процитировали многие мировые СМИ. Позже появилась информация, что сообщение о кончине Светланы Алексиевич ложно, сама писательница находится сейчас в Сеуле и чувствует себя хорошо. Аккаунт, на котором появилась ложная информация, может быть фейковым — он был заведен за 20 часов до этого сообщения. Но это не вызвало подозрения у СМИ, ведь новый президент Франции Эммануэль Макрон меняет весь кабинет правительства.
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Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен сообщила на своей странице в Twitter о смерти Нобелевского лауреата 2015 года Светланы Алексиевич.
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