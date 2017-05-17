Министр культуры Франции сообщила о смерти Светланы Алексиевич

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Сообщение о смерти нобелевского лауреата Светланы Алексиевич появилось в сети в четверг. Об этом сообщила на своей странице в Twitter Франсуаза Ниссен, недавно назначенная министр культуры Франции.

A terrible news. Svetlana Alexievich dies. No details. — Françoise Nyssen (@NyssenCulture) 18 мая 2017 г.

Twitter французского министра процитировали многие мировые СМИ. Позже появилась информация, что сообщение о кончине Светланы Алексиевич ложно, сама писательница находится сейчас в Сеуле и чувствует себя хорошо. Аккаунт, на котором появилась ложная информация, может быть фейковым — он был заведен за 20 часов до этого сообщения. Но это не вызвало подозрения у СМИ, ведь новый президент Франции Эммануэль Макрон меняет весь кабинет правительства.