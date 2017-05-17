Украинец пытался провезти через гомельскую границу травматический пистолет и патроны

Мужчина въезжал из Украины в Беларусь через пункт пропуска «Новая Рудня». При досмотре его автомобиля были обнаружены пистолет и патроны, сообщает Госпогранкомитет .



Фото: gpk.gov.by

За попытку перевозки через границу травматического пистолета и восьми патронов в отношении 68-летнего украинца возбуждено уголовное дело.

Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией.