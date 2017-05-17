|
Украинец пытался провезти через гомельскую границу травматический пистолет и патроны
18.05.2017 12:41 — Новости Общества | Tut.by
Мужчина въезжал из Украины в Беларусь через пункт пропуска «Новая Рудня». При досмотре его автомобиля были обнаружены пистолет и патроны, сообщает
За попытку перевозки через границу травматического пистолета и восьми патронов в отношении 68-летнего украинца возбуждено уголовное дело.
Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии