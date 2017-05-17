ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинец пытался провезти через гомельскую границу травматический пистолет и патроны

18.05.2017 12:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мужчина въезжал из Украины в Беларусь через пункт пропуска «Новая Рудня». При досмотре его автомобиля были обнаружены пистолет и патроны, сообщает Госпогранкомитет.


Фото: gpk.gov.by

За попытку перевозки через границу травматического пистолета и восьми патронов в отношении 68-летнего украинца возбуждено уголовное дело.

Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В апреле цены на квартиры в Минске снизились незначительно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика