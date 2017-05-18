ГазетыИсточникиРубрикиСамое читаемое
Сейчас | Сегодня | Вчера | За неделю | Обсуждаемые | Рекомендуемые  

Дизайн интерьера: спальня-гостиная*

18.05.2017 12:58 — Новости Общества | 21.by  
Размер текста:
A
A
A

Дизайн интерьера: спальня-гостиная*Позволить себе просторную квартиру может не каждая молодая семья. Чаще всего эти парочки ютятся в однокомнатной квартирке. До поры до времени их всё устраивает, но внезапно нагрянет момент, когда станет невозможно находиться в одном и том же пространстве и спать на маленьком диване. Так как финансовое положение не позволяет подобрать квартиру побольше, да и эти стены уже стали родными, приходиться идти на другие ухищрения.

Сейчас можно найти множество вариаций дизайна квартир и комнат. Есть и довольно оригинальные решения создания из однокомнатной квартиры как минимум двухкомнатную, хотя бы визуально.

«Бескреативность»

Это самый банальный и наименее удобный способ – размещение и дивана, и кровати в одной комнате на одном уровне. Очень габаритно. Нужно подбирать цвета, тона и мебель. Да и шумную компанию друзей не пригласишь.

«Простор»

Если километраж вашего гнёздышка позволяет располагать большим пространством, то можно разделить комнату на зоны. Шторы, раздвижные двери, перегородки, ширмы, стеллажи и разделители будут Вашими помощниками.

-  Перегородки можно подобрать такие, чтобы можно было использовать как полку.

-  Стеллаж у Вас может стать не пустой стенкой, а удобной шкаф-полкой.

-  Можно сделать своеобразную «нишу» для кровати, но это нужно смотреть по доступный метрам, так как места понадобиться очень много.

-  Шторы – самый простой вариант. К тому же не дорогой и цветовая гамма самая разнообразная!

-  Ещё один не совсем обычный вариант – разделение живыми растениями. Если вы эколог или приверженец Гринписа, поселите дома какую-нибудь лиану или сделайте мини-сад. Для цветов можно использовать и подставки, и подвесить, что только придумаете. Эти  и другие варианты зонирования и планировки с фото вы найдете на dking.by.

«Высоко сижу, далеко гляжу»
Один из самых оригинальных и не столь габаритных способов – это «поднять» кровать. Здесь ещё два варианта. Для обладателей высоких потолков и любителям высоты спальное место можно «подвесить». На верёвках оно не долго продержится, но вот обустроить как модель второго яруса будет надёжно. Минимум пространства занято – максимум удобства. При невысоких потолках это вариант не вариант. Но и здесь есть выход! Кровать можно поднимать и опускать при необходимости.  Морочиться с размещением другой мебели немного придётся, но всё зависит от Вашего желания.

«Спрячь или многофункциональность»
До этого мы тоже пытались убрать кровать из зоны видимости, но есть варианты в прямом смысле спрятать:

-  в подиум. Творческий, но не самый удобный. Сама кровать будет низкая;

-  в шкаф. Снова оригинальничаем. Днём у Вас стоит шкаф, который ночью превращается в удобное спальное место;

-  кровать в диван. Современные производители мебели предоставляют широкий выбор. Можно найти диван, который превращается в большую кровать с мягким матрасом.

Таким образом, несмотря на количество комнат и количество свободных метров в Вашей квартире, уют, теплоту и комфорт организовать не так сложно. Мы поможем вам. Сайт лучших дизайнеров интерьера в Минске - тут! Главное – поддерживать любящую атмосферу.

*на правах рекламы

 
 
В апреле снизился спрос на квартиры в Минске
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

Архив (Новости Общества)

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by