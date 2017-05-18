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Дизайн интерьера: спальня-гостиная*
18.05.2017 12:58 — Новости Общества | 21.by
Позволить себе просторную квартиру может не каждая молодая семья. Чаще всего эти парочки ютятся в однокомнатной квартирке. До поры до времени их всё устраивает, но внезапно нагрянет момент, когда станет невозможно находиться в одном и том же пространстве и спать на маленьком диване. Так как финансовое положение не позволяет подобрать квартиру побольше, да и эти стены уже стали родными, приходиться идти на другие ухищрения.
Сейчас можно найти множество вариаций дизайна квартир и комнат. Есть и довольно оригинальные решения создания из однокомнатной квартиры как минимум двухкомнатную, хотя бы визуально.
«Бескреативность»
Это самый банальный и наименее удобный способ – размещение и дивана, и кровати в одной комнате на одном уровне. Очень габаритно. Нужно подбирать цвета, тона и мебель. Да и шумную компанию друзей не пригласишь.
«Простор»
Если километраж вашего гнёздышка позволяет располагать большим пространством, то можно разделить комнату на зоны. Шторы, раздвижные двери, перегородки, ширмы, стеллажи и разделители будут Вашими помощниками.
- Перегородки можно подобрать такие, чтобы можно было использовать как полку.
- Стеллаж у Вас может стать не пустой стенкой, а удобной шкаф-полкой.
- Можно сделать своеобразную «нишу» для кровати, но это нужно смотреть по доступный метрам, так как места понадобиться очень много.
- Шторы – самый простой вариант. К тому же не дорогой и цветовая гамма самая разнообразная!
- Ещё один не совсем обычный вариант – разделение живыми растениями. Если вы эколог или приверженец Гринписа, поселите дома какую-нибудь лиану или сделайте мини-сад. Для цветов можно использовать и подставки, и подвесить, что только придумаете. Эти и другие варианты зонирования и планировки с фото вы найдете на dking.by.
«Высоко сижу, далеко гляжу»
- в подиум. Творческий, но не самый удобный. Сама кровать будет низкая;
- в шкаф. Снова оригинальничаем. Днём у Вас стоит шкаф, который ночью превращается в удобное спальное место;
- кровать в диван. Современные производители мебели предоставляют широкий выбор. Можно найти диван, который превращается в большую кровать с мягким матрасом.
Таким образом, несмотря на количество комнат и количество свободных метров в Вашей квартире, уют, теплоту и комфорт организовать не так сложно. Мы поможем вам. Сайт лучших дизайнеров интерьера в Минске - тут! Главное – поддерживать любящую атмосферу.
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