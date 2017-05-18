Дизайн интерьера: спальня-гостиная*

Позволить себе просторную квартиру может не каждая молодая семья. Чаще всего эти парочки ютятся в однокомнатной квартирке. До поры до времени их всё устраивает, но внезапно нагрянет момент, когда станет невозможно находиться в одном и том же пространстве и спать на маленьком диване. Так как финансовое положение не позволяет подобрать квартиру побольше, да и эти стены уже стали родными, приходиться идти на другие ухищрения.

Сейчас можно найти множество вариаций дизайна квартир и комнат. Есть и довольно оригинальные решения создания из однокомнатной квартиры как минимум двухкомнатную, хотя бы визуально.

«Бескреативность»

Это самый банальный и наименее удобный способ – размещение и дивана, и кровати в одной комнате на одном уровне. Очень габаритно. Нужно подбирать цвета, тона и мебель. Да и шумную компанию друзей не пригласишь.

«Простор»

Если километраж вашего гнёздышка позволяет располагать большим пространством, то можно разделить комнату на зоны. Шторы, раздвижные двери, перегородки, ширмы, стеллажи и разделители будут Вашими помощниками.

- Перегородки можно подобрать такие, чтобы можно было использовать как полку.

- Стеллаж у Вас может стать не пустой стенкой, а удобной шкаф-полкой.

- Можно сделать своеобразную «нишу» для кровати, но это нужно смотреть по доступный метрам, так как места понадобиться очень много.

- Шторы – самый простой вариант. К тому же не дорогой и цветовая гамма самая разнообразная!

- Ещё один не совсем обычный вариант – разделение живыми растениями. Если вы эколог или приверженец Гринписа, поселите дома какую-нибудь лиану или сделайте мини-сад. Для цветов можно использовать и подставки, и подвесить, что только придумаете. Эти и другие варианты зонирования и планировки с фото вы найдете на dking.by.

«Высоко сижу, далеко гляжу»

Один из самых оригинальных и не столь габаритных способов – это «поднять» кровать. Здесь ещё два варианта. Для обладателей высоких потолков и любителям высоты спальное место можно «подвесить». На верёвках оно не долго продержится, но вот обустроить как модель второго яруса будет надёжно. Минимум пространства занято – максимум удобства. При невысоких потолках это вариант не вариант. Но и здесь есть выход! Кровать можно поднимать и опускать при необходимости. Морочиться с размещением другой мебели немного придётся, но всё зависит от Вашего желания.



«Спрячь или многофункциональность»

До этого мы тоже пытались убрать кровать из зоны видимости, но есть варианты в прямом смысле спрятать:

- в подиум. Творческий, но не самый удобный. Сама кровать будет низкая;

- в шкаф. Снова оригинальничаем. Днём у Вас стоит шкаф, который ночью превращается в удобное спальное место;

- кровать в диван. Современные производители мебели предоставляют широкий выбор. Можно найти диван, который превращается в большую кровать с мягким матрасом.

Таким образом, несмотря на количество комнат и количество свободных метров в Вашей квартире, уют, теплоту и комфорт организовать не так сложно. Мы поможем вам. Сайт лучших дизайнеров интерьера в Минске - тут! Главное – поддерживать любящую атмосферу.

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