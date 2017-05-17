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СМИ по ошибке сообщили о смерти Светланы Алексиевич

18.05.2017 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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18 мая некоторые СМИ по ошибке сообщили о смерти писательницы и лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. Источником информации стал фейковый твиттер-аккаунт нового министра культуры Франции Франсуазы Ниссен.

Светлана Алексиевич в разговоре с российской «Новой газетой» опровергла сообщения о своей смерти.

— Я не знаю, кому это нужно. Я сейчас в Сеуле, здесь проходит презентация моих книг, — сказала Алексиевич.

Сообщение о смерти писательницы появилось в твиттере Франсуазы Ниссен около полудня 18 мая. Твит написан по-английски и с ошибкой, хотя предыдущие записи сделаны на французском. Позже в аккаунте появилась запись, что он фейковый: «Эта учетная запись — мистификация, созданная итальянским журналистом Томмассо Дебенететти».

Дебенедетти с 2011 года создает поддельные твиттер-аккаунты известных мировых деятелей, распространяя фальшивые новости. Так, он заявлял о смерти колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса и президента Сирии Башара Асада. В мистификации Дебенедетти верили крупнейшие мировые СМИ, в том числе The New York Times и The Guardian и USA Today.

 
 
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18 мая некоторые СМИ по ошибке сообщили о смерти писательницы и лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. Источником информации стал фейковый...

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