|
СМИ по ошибке сообщили о смерти Светланы Алексиевич
18.05.2017 13:07 — Новости Общества | Tut.by
18 мая некоторые СМИ по ошибке сообщили о смерти писательницы и лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. Источником информации стал фейковый твиттер-аккаунт
Светлана Алексиевич в разговоре с российской «Новой газетой»
— Я не знаю, кому это нужно. Я сейчас в Сеуле, здесь проходит презентация моих книг, — сказала Алексиевич.
Сообщение о смерти писательницы появилось в твиттере Франсуазы Ниссен около полудня 18 мая. Твит написан по-английски и с ошибкой, хотя предыдущие записи сделаны на французском. Позже в аккаунте появилась запись, что он фейковый: «Эта учетная запись — мистификация, созданная итальянским журналистом Томмассо Дебенететти».
Дебенедетти с 2011 года
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 мая некоторые СМИ по ошибке сообщили о смерти писательницы и лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. Источником информации стал фейковый...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии