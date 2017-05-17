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Как делают белорусскую бытовую технику: холодильники, микроволновки, часы

18.05.2017 12:19 — Новости Общества | Tut.by  
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В продолжение серии материалов о том, как делаются различные белорусские продукты и товары, TUT.BY собрал в один ролик видео о том, как делают отечественные холодильники, стиральные машины, часы, духовые шкафы, мониторы. Посмотрите, чтобы знать свое.

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В продолжение серии материалов о том, как делаются различные белорусские продукты и товары, TUT.BY собрал в один ролик видео о том, как делают белорусские...

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