Жидкости для электронных сигарет промаркируют контрольными знаками

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Министерство финансов Беларуси своим постановлением №10 от 29 апреля 2017 года внесло жидкости для электронных сигарет в перечень товаров, которые должны маркироваться контрольными (идентификационными) знаками.

В Беларуси такими знаками маркируются алкогольные и табачные изделия и пиво. В мае президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание, на котором рассматривался, среди других документов, нормативный акт о новых правилах оборота табачных изделий в стране. По проекту документа, электронные сигареты планируется приравнять к обычным табачным изделиям , это же касается и жидкостей для электронных систем курения.

Другое постановление Минфина — №11 от 29 апреля 2017 года — утверждает образцы контрольных марок, которыми будут маркироваться жидкости для электронных сигарет. Установлены отдельные образцы для жидкостей белорусского производства и для импортных.

Стоимость контрольных марок пока не установлена.

В постановлениях Минфина указывается, что маркировать контрольными знаками жидкости для электронных сигарет в Беларуси начнут с 16 июня 2017 года.

Проект нормативного акта, который обсуждался в мае на совещании у президента , пока не принят, однако в свете принятия Минфином этих документов можно предположить, что в скором времени этот нормативный акт глава государства подпишет.