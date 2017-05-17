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Жидкости для электронных сигарет промаркируют контрольными знаками
18.05.2017 13:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Министерство финансов Беларуси своим постановлением №10 от 29 апреля 2017 года внесло жидкости для электронных сигарет в перечень товаров, которые должны маркироваться контрольными (идентификационными) знаками.
В Беларуси такими знаками маркируются алкогольные и табачные изделия и пиво. В мае президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание, на котором рассматривался, среди других документов, нормативный акт о новых правилах оборота табачных изделий в стране. По проекту документа,
Другое постановление Минфина — №11 от 29 апреля 2017 года — утверждает образцы контрольных марок, которыми будут маркироваться жидкости для электронных сигарет. Установлены отдельные образцы для жидкостей белорусского производства и для импортных.
Стоимость контрольных марок пока не установлена.
В постановлениях Минфина указывается, что маркировать контрольными знаками жидкости для электронных сигарет в Беларуси начнут с 16 июня 2017 года.
Проект нормативного акта, который
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Минфин утвердил не только положение о маркировке, но и образцы контрольных марок как для жидкостей белорусского производства, так и для импортных.
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