Симоньян прокомментировала санкции Украины в отношении ряда СМИ РФ

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение украинских властей ввести санкции в отношении ряда российских СМИ.

"Киев уже вводил санкции против отдельных российских и иностранных журналистов, теперь против агентств и телеканалов. Осталось ввести санкции против японских диктофонов и видеокамер, которые активно используются российскими СМИ", — заявила Симоньян.

Она также отметила, что и в отношении нее были введены персональные санкции. "Придется вместо Жмеринки ехать в августе в Крым", — написала главред RT и "России сегодня" в своем Twitter.

Украина опять ввела против меня санкции. Ужас. Придется вместо Жмеринки ехать в августе в Крым. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 16 мая 2017 г.

​В свою очередь генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что решение Киева является еще одним доказательством того, как далека Украина от свободы слова.

"Это еще один показатель того, как далеко уплыла Украина от свободы слова", — сказал Киселев.

Президент Украины Петр Порошенко в минувший вторник одобрил решение СНБО о введении санкций в отношении ряда физлиц и юрлиц РФ. Под запрет попали соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", разработчик антивируса "Касперский" и другие российские компании а также ряд СМИ.