Информация о смерти Светланы Алексиевич оказалась ложной

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о смерти писательницы и лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич оказалась ложной, сообщает БЕЛТА.

Информация о смерти писательницы появилась сегодня в твиттер-аккаунте министра культуры Франции Франсуазы Ниссен. Как выяснилось позже, этот твиттер-аккаунт был поддельным.

Как сообщила сама Светлана Алексиевич сразу нескольким СМИ, с ней все в порядке. Сейчас писательница находится в Сеуле, где проходит презентация ее книг.-0-