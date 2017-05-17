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Информация о смерти Светланы Алексиевич оказалась ложной

18.05.2017 13:40 — Новости Общества | БелТА  
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Информация о смерти Светланы Алексиевич оказалась ложной

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о смерти писательницы и лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич оказалась ложной, сообщает БЕЛТА.

Информация о смерти писательницы появилась сегодня в твиттер-аккаунте министра культуры Франции Франсуазы Ниссен. Как выяснилось позже, этот твиттер-аккаунт был поддельным.

Как сообщила сама Светлана Алексиевич сразу нескольким СМИ, с ней все в порядке. Сейчас писательница находится в Сеуле, где проходит презентация ее книг.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Информация о смерти писательницы появилась сегодня в твиттер-аккаунте министра культуры Франции Франсуазы Ниссен. Как выяснилось позже, этот твиттер-аккаунт был...

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