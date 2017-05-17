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Более 30 стран будут представлены на выставке MILEX-2017

18.05.2017 12:25 — Новости Общества | БелТА  
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Более 30 стран будут представлены на выставке MILEX-2017

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке MILEX-2017 будут представлены более 30 стран, сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается представительства, будут более 30 стран, от них более 50 делегаций. Наиболее мощные - из Российской Федерации, Китая", - сказал Сергей Гурулев. Впервые в этом году в выставке примут участие компании из Германии и Словакии, будет представлена Польша.

Для предприятий отечественного оборонного сектора платформа MILEX - удобная площадка для реализации перспективных проектов, выхода на новый технологический уровень. Экспонировать продукцию планируют почти 80 белорусских предприятий и учреждений образования. Научно-технические разработки представят организации и учебные учреждения Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, МЧС, а также Национальной академии наук Беларуси.

Организации, входящие в систему Госкомвоенпрома, впервые на выставке представят около 90 образцов вооружения, военной и специальной техники. Это и средства подвижности, средства радиолокации, радиоэлектронной разведки и борьбы, средства поражения.

Особенно важно, по словам Сергея Гурулева, что по многим образцам и направлениям удалось выйти на полный цикл - от разработки и производства до реализации как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Отвечая на вопрос, как Беларуси удается быть в числе региональных производителей вооружений, председатель Госкомвоенпрома отметил: "Мы не растеряли потенциал. Тот потенциал Советского Союза позволил подготовить новых людей, целые коллективы, которые имеют богатый опыт предыдущих поколений, но самое главное - живо интересуются мировым опытом в области оборонной техники". При этом Беларусь известна своими IT-технологиями, программным обеспечением, системами управления, радиоэлектроникой.

Официальная церемония открытия пройдет 20 мая на территории аэродромного комплекса аэропорта Минск-1, она станет своеобразным прологом выставки MILEX-2017. Зрители смогут насладиться ярким, красочным шоу на земле и в воздухе. Основной площадкой станет спорткомплекс "Минск-Арена". По словам Сергея Гурулева, MILEX - это серьезное военно-политическое и экономическое событие в жизни страны. Организаторы приложили максимум усилий, чтобы продемонстрировать развитие оборонной промышленности в Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Что касается представительства, будут более 30 стран, от них более 50 делегаций. Наиболее мощные - из Российской Федерации, Китая", - сказал Сергей Гурулев. На выставке...

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