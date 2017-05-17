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До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 мая

18.05.2017 14:07 — Новости Общества | БелТА  
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До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 мая
Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, по западу - до 14 тепла. Днем будет 19-24 тепла, по Гродненской и Брестской областям - до 26.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

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