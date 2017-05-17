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ФОТОРЕПОРТАЖ: Генеральная репетиция церемонии открытия MILEX-2017
18.05.2017 14:23 — Новости Общества | БелТА
Генеральная репетиция церемонии открытия MILEX-2017 прошла 18 мая на территории аэродромного комплекса аэропорта Минск-1. Церемония станет своеобразным прологом выставки. Зрители смогут насладиться ярким, красочным шоу на земле и в воздухе. Основной площадкой MILEX будет спорткомплекс "Минск-Арена".
Фото Максима Гучека, Рамиля Насибулина
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Генеральная репетиция церемонии открытия MILEX-2017 прошла на территории аэродромного комплекса аэропорта Минск-1.
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