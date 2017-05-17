ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жидкости для электронных сигарет в Беларуси будут маркировать контрольными знаками

18.05.2017 14:22 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жидкости для электронных сигарет в Беларуси будут маркировать контрольными знаками. Соответствующее постановление Министерства финансов от 29 апреля 2017 года №11 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены образцы контрольных (идентификационных) знаков, которые будут использоваться для маркировки жидкостей для использования в электронных системах курения. Отдельные образцы знаков установлены для произведенных в Беларуси и импортных жидкостей.

Постановление вступает в силу с 16 июня 2017 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документом утверждены образцы контрольных (идентификационных) знаков, которые будут использоваться для маркировки жидкостей для использования в электронных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика