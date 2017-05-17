18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жидкости для электронных сигарет в Беларуси будут маркировать контрольными знаками. Соответствующее постановление Министерства финансов от 29 апреля 2017 года №11 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены образцы контрольных (идентификационных) знаков, которые будут использоваться для маркировки жидкостей для использования в электронных системах курения. Отдельные образцы знаков установлены для произведенных в Беларуси и импортных жидкостей.

Постановление вступает в силу с 16 июня 2017 года.-0-