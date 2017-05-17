|
Жидкости для электронных сигарет в Беларуси будут маркировать контрольными знаками
18.05.2017 14:22 — Новости Общества | БелТА
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жидкости для электронных сигарет в Беларуси будут маркировать контрольными знаками. Соответствующее постановление Министерства финансов от 29 апреля 2017 года №11 сегодня официально опубликовано на
Документом утверждены образцы контрольных (идентификационных) знаков, которые будут использоваться для маркировки жидкостей для использования в электронных системах курения. Отдельные образцы знаков установлены для произведенных в Беларуси и импортных жидкостей.
Постановление вступает в силу с 16 июня 2017 года.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документом утверждены образцы контрольных (идентификационных) знаков, которые будут использоваться для маркировки жидкостей для использования в электронных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии