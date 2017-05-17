Большинство жителей Минщины считают себя верующими

Проведенный недавно опрос показал, что большая часть жителей Минской области считают себя верующими людьми. Такие данные озвучила 18 мая заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Татьяна Хмель на выездном заседании коллегии аппарата уполномоченного по делам религии и национальностей в Несвиже, пишет МЛЫН.BY .





— В анкетировании приняло участие более 3 тысяч человек от 16 лет и старше. 52% определили себя верующими и считают религию важным аспектом жизни, — сказала Татьяна Хмель.

При этом 31% опрошенных ответили, что к верующим себя не относят, но тоже считают религию важным явлением.

На вопрос о том, где люди будут искать поддержку в трудной жизненной ситуации, около половины респондентов ответили — в семье. Однако 30% придут еще и в храм.

Татьяна Хмель добавила: 67% опрошенных считают, что приобщать детей к духовности нужно с самого раннего возраста. Больше всего сторонников этой идеи — в Столбцовском, Борисовском, Вилейском, Червенском и Слуцком районах.

Также 41% за то, чтобы церковь работала со школами.