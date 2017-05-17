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Большинство жителей Минщины считают себя верующими

18.05.2017 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Проведенный недавно опрос показал, что большая часть жителей Минской области считают себя верующими людьми. Такие данные озвучила 18 мая заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Татьяна Хмель на выездном заседании коллегии аппарата уполномоченного по делам религии и национальностей в Несвиже, пишет МЛЫН.BY.


— В анкетировании приняло участие более 3 тысяч человек от 16 лет и старше. 52% определили себя верующими и считают религию важным аспектом жизни, — сказала Татьяна Хмель.

При этом 31% опрошенных ответили, что к верующим себя не относят, но тоже считают религию важным явлением.

На вопрос о том, где люди будут искать поддержку в трудной жизненной ситуации, около половины респондентов ответили — в семье. Однако 30% придут еще и в храм.

Татьяна Хмель добавила: 67% опрошенных считают, что приобщать детей к духовности нужно с самого раннего возраста. Больше всего сторонников этой идеи — в Столбцовском, Борисовском, Вилейском, Червенском и Слуцком районах.

Также 41% за то, чтобы церковь работала со школами.

 
 
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В анкетировании приняло участие более 3 тысяч человек от 16 лет и старше. 52% определили себя верующими и считают религию важным аспектом жизни.

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