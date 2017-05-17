ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководители трех транспортных компаний Беларуси стали лауреатами премии Международного союза автотранспорта

18.05.2017 14:44 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители трех транспортных компаний Беларуси стали лауреатами премии Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ), их награждение состоялось сегодня во время открытия 22-й специализированной выставки БАМАП, передает корреспондент БЕЛТА.

По решению исполнительного президиума Международного союза автомобильного транспорта почетной награды в 2017 году удостоены и три представителя Беларуси: председатель совета директоров ООО "Трансконсалт Брест" Всеволод Архипов, директор ООО "Белсотра" Александр Герасимович и директор ОДО "ТТС КристаллТранс" Александр Старохатний.

Премия МСАТ для руководителей автотранспорта высшего звена существует с 2010 года и ежегодно вручается руководителям транспортных предприятий по представлению национальных ассоциаций за активную работу в сфере автотранспорта, профессионализм и успешные результаты в области управления предприятием. В этом году лауреатами премии стали 69 руководителей из 15 стран.

В 2017 году Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП" исполняется 25 лет. С 18 по 19 мая в Минске проходят торжественные мероприятия, посвященные юбилейной дате, - 22-й специализированная выставка БАМАП и конференция "Инновации в международных автомобильных перевозках. Опыт и перспективы".-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премия МСАТ для руководителей автотранспорта высшего звена существует с 2010 года и ежегодно вручается руководителям транспортных предприятий по представлению...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Большинство жителей Минщины считают себя верующими
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика