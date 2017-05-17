Руководители трех транспортных компаний Беларуси стали лауреатами премии Международного союза автотранспорта

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители трех транспортных компаний Беларуси стали лауреатами премии Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ), их награждение состоялось сегодня во время открытия 22-й специализированной выставки БАМАП, передает корреспондент БЕЛТА.

По решению исполнительного президиума Международного союза автомобильного транспорта почетной награды в 2017 году удостоены и три представителя Беларуси: председатель совета директоров ООО "Трансконсалт Брест" Всеволод Архипов, директор ООО "Белсотра" Александр Герасимович и директор ОДО "ТТС КристаллТранс" Александр Старохатний.

Премия МСАТ для руководителей автотранспорта высшего звена существует с 2010 года и ежегодно вручается руководителям транспортных предприятий по представлению национальных ассоциаций за активную работу в сфере автотранспорта, профессионализм и успешные результаты в области управления предприятием. В этом году лауреатами премии стали 69 руководителей из 15 стран.

В 2017 году Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП" исполняется 25 лет. С 18 по 19 мая в Минске проходят торжественные мероприятия, посвященные юбилейной дате, - 22-й специализированная выставка БАМАП и конференция "Инновации в международных автомобильных перевозках. Опыт и перспективы".-0-