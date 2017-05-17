|
СК: экс-оперуполномоченный из Гродно подозревается в получении взяток
18.05.2017 15:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Следственный комитет Беларуси расследует уголовное дело в отношении экс-оперуполномоченного по экономическим преступлениям по подозрению в получении взяток, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель СК Юлия Гончарова.
Действия бывшего оперативного уполномоченного по экономическим преступлениям УВД Гродненского облисполкома Дмитрия Ковша квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки, повторно), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 430 (покушение на получение взятки) УК РБ.
"Следствием установлено, что обвиняемый, работая в должности оперуполномоченного по экономическим преступлениям УВД Гродненского облисполкома, в течение длительного времени систематически получал незаконные денежные вознаграждения", — сообщила представитель СК.
У следователей есть данные о не менее чем десяти фактах покушения на получение взятки с 2011 до 2013 года.
"Деньги должностному лицу предоставлялись в качестве благодарности за невоспрепятствование противоправной деятельности, выражавшейся в осуществлении незаконных валютных операций физическим лицом на одной из автодорог в пограничной зоне Беларуси", — добавила Гончарова.
Также следователи предполагают, что обвиняемый продавал служебную информацию о мероприятиях, проводимых государственными и правоохранительными органами в целях выявления и пресечения правонарушений и преступлений.
"Дмитрий Ковш находится в международном розыске. Скрывается на территории Польши. В настоящее время, на основании документов, предоставленных белорусскими следователями, компетентными органами юстиции Республики Польша рассматривается вопрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления на территории Республики Беларусь", — заключила собеседница Sputnik.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас подозреваемый находится в международном розыске и скрывается на территории Польши.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии