СК: экс-оперуполномоченный из Гродно подозревается в получении взяток

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Следственный комитет Беларуси расследует уголовное дело в отношении экс-оперуполномоченного по экономическим преступлениям по подозрению в получении взяток, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Действия бывшего оперативного уполномоченного по экономическим преступлениям УВД Гродненского облисполкома Дмитрия Ковша квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки, повторно), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 430 (покушение на получение взятки) УК РБ.

"Следствием установлено, что обвиняемый, работая в должности оперуполномоченного по экономическим преступлениям УВД Гродненского облисполкома, в течение длительного времени систематически получал незаконные денежные вознаграждения", — сообщила представитель СК.

У следователей есть данные о не менее чем десяти фактах покушения на получение взятки с 2011 до 2013 года.

"Деньги должностному лицу предоставлялись в качестве благодарности за невоспрепятствование противоправной деятельности, выражавшейся в осуществлении незаконных валютных операций физическим лицом на одной из автодорог в пограничной зоне Беларуси", — добавила Гончарова.

Также следователи предполагают, что обвиняемый продавал служебную информацию о мероприятиях, проводимых государственными и правоохранительными органами в целях выявления и пресечения правонарушений и преступлений.

"Дмитрий Ковш находится в международном розыске. Скрывается на территории Польши. В настоящее время, на основании документов, предоставленных белорусскими следователями, компетентными органами юстиции Республики Польша рассматривается вопрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления на территории Республики Беларусь", — заключила собеседница Sputnik.