Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, обратился к президенту Украины Петру Порошенко по поводу законопроектов на религиозную тему, которые 18 мая должна рассмотреть Верховная рада. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской православной церкви.



Фото: Игорь Матвеев

«От имени Синода Белорусского Экзархата, духовенства и многочисленной паствы Белорусской Православной Церкви, жителей Беларуси обращаюсь к вам, гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина вверенной вашему руководству страны, с просьбой встать на защиту прав и свободы вероисповедания братского нам украинского народа», — говорится в начале письма украинскому президенту.

Митрополит Павел озабочен тем, что 18 мая Верховная рада рассмотрит «Антиправославные законопроекты». Речь идет о законопроекте № 4128 «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», а также законопроекте № 4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной радой страной-агрессором».

Первый документ предполагает, что назначать митрополитов и епископов такие религиозные организации смогут только по согласованию с органами власти. Еще одна статья данного закона гласит, что «если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центрами в государстве-агрессоре», власть наделяется правом вообще ее запретить на территории Украины.

Во втором законопроекте уточнено минимальное количество представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

«Упомянутые законопроекты в случае их принятия послужат основанием для беспрецедентного в жизни современного цивилизованного человеческого сообщества притеснения конституционных прав и свобод миллионов граждан Украины, вопиющей дискриминации подавляющего большинства населения страны по признаку его принадлежности к Украинской Православной Церкви», — считает глава БПЦ.

«Белорусская Православная Церковь, выступая в защиту мира, справедливости и здравого смысла, в защиту своих украинских собратьев по вере, осуждает инициативу о принятии Верховной радой Украины законопроектов № 4128 и № 4511. Если упомянутые законопроекты будут приняты, это может ввергнуть Украину в хаос беспримерной гражданской войны на почве религиозных гонений и репрессий в отношении украинского православия», — подчеркнул митрополит Павел.