БЖД с 20 мая назначила ускоренные поезда региональных линий экономкласса из Минска в Жодино и Борисов

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 20 мая назначила ускоренные поезда региональных линий экономкласса сообщением Минск-Жодино-Минск и Минск-Борисов-Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

По маршруту Минск-Жодино ежедневно поезд будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 5.27 и прибывать в Жодино в 6.23. Состав сделает следующие остановки: Минск-Восточный, Тракторный, Смолевичи, Заречное, Красное Знамя, Жодино-Южное. В обратном направлении поезд остановится четыре раза: Жодино-Южное, Красное Знамя, Заречное, Смолевичи. Поезд будет отправляться из Жодино в 7.22 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 8.22.

По маршруту Минск-Борисов со станции Минск-Пассажирский поезда будут отправляться ежедневно в 8.40 и 16.53 с прибытием в Борисов в 9.52 и в 18.05 соответственно. Из Борисова поезда будут отправляться в 10.40 и 19.10 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 12.00 и 20.29 соответственно.

По пятницам, субботам и воскресеньям по маршруту Минск-Борисов-Минск дополнительно будет курсировать еще один поезд. Время отправления состава со станции Минск-Пассажирский - 12.20, прибытия в Борисов - 13.32. В обратном направлении поезд будет отправляться из Борисова в 14.24 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 15.42. Данные поезда в пути следования сделают следующие остановки: Минск-Восточный, Тракторный, Степянка, Озерище, Колодищи, Городище, Смолевичи, Заречное, Красное Знамя, Жодино-Южное, Жодино, Печинский.

В пресс-центре отметили, что это решение принято для повышения качества транспортного обслуживания БЖД, а также с учетом пожеланий пассажиров.

Более подробно с графиком движения ускоренных поездов региональных линий экономкласса сообщением Минск-Борисов-Минск и Минск-Жодино-Минск можно ознакомиться на сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб.-0-