Более 600 ветхих домов снесли в Могилевской области с начала 2017 года

С начала 2017 года в Могилевской области снесли более 600 ветхих домов. Освободившуюся землю включили в хозоборот. Однако депутаты считают, что процедура изъятия заброшенных домов и территорий требует изменений — процесс занимает годы.

Депутаты местных Советов предлагают внести изменения в Указ № 100 «О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности».

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