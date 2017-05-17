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Более 600 ветхих домов снесли в Могилевской области с начала 2017 года
18.05.2017 15:53 — Новости Общества | Tut.by
С начала 2017 года в Могилевской области снесли более 600 ветхих домов. Освободившуюся землю включили в хозоборот. Однако депутаты считают, что процедура изъятия заброшенных домов и территорий требует изменений — процесс занимает годы.
Депутаты местных Советов предлагают внести изменения в Указ № 100 «О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности».
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Депутаты считают, что процедура изъятия заброшенных домов и территорий требует изменений - процесс занимает годы.
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