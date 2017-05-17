Длинные выходные в июле: календарь рабочих дней

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Белорусов в июле ждут длинные выходные с первого по третьего июля включительно, свидетельствует календарь выходных и праздничных дней Беларуси на 2017 год .

Утвержден график рабочих и выходных дней на этот год был Совмином еще в конце 2016-го, однако и в апреле, и в мае для белорусов становилось новостью перераспределение этих дней: дважды граждане работали по субботам, а отдыхали в понедельники и вторники.

В июне переносов рабочих дней не планируется, но в июле будут одни "большие выходные": 1, 2 и 3 июля. Дополнительный выходной у белорусов появится благодаря празднованию Дня Независимости.

Отрабатывать государственный выходной, который выпадет на понедельник 3 июля, не надо — поэтому рабочих дней в сумме будет на один меньше.

Следующий перенос рабочих и выходных дней в 2017-м будет лишь в ноябре — ко дню празднования 100-летия Октябрьской революции.