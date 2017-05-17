18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Форум Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и новых технологий "Шелковый путь" (SRSPA) пройдет 22-25 мая в Минске, сообщили БЕЛТА в Научно-технологическом парке БНТУ "Политехник".

Ассоциация SRSPA учреждена в июле 2016 года при поддержке Министерства науки и техники Китайской Народной Республики для развития инновационной инфраструктуры и расширения научно-инновационного сотрудничества на территории стран, расположенных по маршруту Шелкового пути. В ассоциацию входят 80 китайских и 35 организаций из 8 государств мира - научно-технологические организации, агентства, оказывающие сопутствующие услуги, научно-исследовательские учреждения.

Ожидается, что в форуме примут участие представители 15 стран. Приглашены представители Администрации Президента Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства образования, Национальной академии наук, Белорусского национального технического университета, государственного предприятия "Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" совместно с Китайско-российской базой промышленного освоения новых и высоких технологий города Яньтай.-0-