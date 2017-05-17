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Жительница Борисова собрала с коллег на турпоездку лишние 2 тысячи долларов и присвоила их
18.05.2017 16:06 — Новости Общества | Tut.by
В отношении жительницы Борисова возбуждено уголовное дело за присвоение денег, собранных с коллег. Подробности
В июне 2016-го, будучи работницей одного из предприятий Борисова, женщина организовывала турпоездку за границу для 46 коллег. И собирала на это деньги.
«Не осведомляя коллег относительно программы тура, она собирала наличные деньги в сумме 120 долларов с каждого работника», — рассказывает официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.
В действительности цена тура была ниже. Общую разницу в 2 тысяч долларов работница оставила себе.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 211 Уголовного кодекса (Присвоение), санкция статьи — вплоть до 4 лет лишения свободы.
«Следствием изучается изъятая документация, в том числе регламентирующая деятельность профсоюза предприятия», — добавила Татьяна Белоног.
Проверяется причастность фигурантки к совершению других противоправных действий.
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Женщину подозревают в присвоении. Возбуждено уголовное дело.
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