Жительница Борисова собрала с коллег на турпоездку лишние 2 тысячи долларов и присвоила их

В отношении жительницы Борисова возбуждено уголовное дело за присвоение денег, собранных с коллег. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.

В июне 2016-го, будучи работницей одного из предприятий Борисова, женщина организовывала турпоездку за границу для 46 коллег. И собирала на это деньги.

«Не осведомляя коллег относительно программы тура, она собирала наличные деньги в сумме 120 долларов с каждого работника», — рассказывает официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.

В действительности цена тура была ниже. Общую разницу в 2 тысяч долларов работница оставила себе.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 211 Уголовного кодекса (Присвоение), санкция статьи — вплоть до 4 лет лишения свободы.

«Следствием изучается изъятая документация, в том числе регламентирующая деятельность профсоюза предприятия», — добавила Татьяна Белоног.

Проверяется причастность фигурантки к совершению других противоправных действий.