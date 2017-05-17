Азаренко посетила музей ВОВ в Международный день музеев

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко посетила музей истории Великой Отечественной войны в Минске и была впечатлена увиденным, сообщает Sputnik.

"Потрясающий музей в Минске, историческим событиям времен Великой Отечественной войны", — написала Азаренко в своем Twitter .

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) Май 18 2017 в 5:15 PDT

События военных лет теннисистка назвала ужасными. "Но это было на самом деле", — добавила Азаренко.

Несколько месяцев Азаренко вместе со своей семьей находится в Минске. Здесь спортсменка готовится к возвращению на корт после рождения сына Лео Александра. Первый турнир, на котором, как планируется, выступит теннисистка, станут соревнования в Стэнфорде эти летом.

С 1977 года 18 мая отмечается Международный день музеев. Спустя год к культурному празднику присоединились более чем 150 стран мира. Традиционная акция "Ночь музеев" пройдет в Минске 20 мая .