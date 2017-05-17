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Азаренко посетила музей ВОВ в Международный день музеев
18.05.2017 16:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко посетила музей истории Великой Отечественной войны в Минске и была впечатлена увиденным, сообщает Sputnik.
"Потрясающий музей в Минске, историческим событиям времен Великой Отечественной войны", — написала Азаренко в своем
События военных лет теннисистка назвала ужасными. "Но это было на самом деле", — добавила Азаренко.
Несколько месяцев Азаренко вместе со своей семьей находится в Минске. Здесь спортсменка готовится к возвращению на корт после рождения сына Лео Александра. Первый турнир, на котором, как планируется, выступит теннисистка, станут соревнования в Стэнфорде эти летом.
С 1977 года 18 мая отмечается Международный день музеев. Спустя год к культурному празднику присоединились более чем 150 стран мира.
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Спортсменка уже несколько месяцев живет в Минске, где продолжает готовится в возвращению на корт.
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