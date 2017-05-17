Начальник Николая Михалькова подтвердила его освобождение

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Директор бобруйского Центра творчества детей и молодежи Светлана Купрейчик подтвердила Sputnik, что Николай Михальков находится на свободе.



© Sputnik / Виктор Толочко Правозащитники: один из задержанных по делу "Патриота" выпущен из СИЗО

В четверг в прессе появилась информация о том, что руководитель бобруйского клуба "Патриот" Николай Михальков отпущен на свободу. Офицер армейского запаса является одним из фигурантов дела о "Белом легионе". Михальков был задержан 24 марта, позже ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки, предусматривает до 3 лет лишения свободы).

Сначала мужчина содержался в изоляторе КГБ, потом его перевели в СИЗО №1 на Володарского. Там же содержался его сын Ян Михальков, которого отпустили 1 мая.

Мобильный телефон Николая Михалькова в четверг был недоступен. Директор центра Светлана Купрейчик сообщила Sputnik в 15 часов, что он находится у нее в кабинете.

"Пока он не работает. Он только сегодня появился, мы общаемся", — сказала она.

Несколько участников бобруйского клуба "Патриот" были задержаны во второй половине марта текущего года по подозрению в подготовке массовых беспорядков накануне оппозиционных акций в честь Дня Воли после громкого заявления президента Беларуси Александра Лукашенко об обнаружении в стране лагеря подготовки боевиков.

По данным центра, сын основателя клуба Николая Михалькова Ян был отпущен из СИЗО-1 в субботу 29 апреля .

Задержания лиц, подозреваемых в подготовке вооруженных провокаций, в Беларуси начались после посещения Лукашенко в марте могилевского предприятий "Кроноспан", где он заявил, что под Бобруйском готовили боевиков для осуществления на территории страны провокаций с применением оружия .

По информации КГБ, были задержаны лидеры расформированного в 2000-х "Белого легиона" Мирослав Лозовский и не зарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, а также члены клуба "Патриот" — всего 26 человек .