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Начальник Николая Михалькова подтвердила его освобождение
18.05.2017 16:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Директор бобруйского Центра творчества детей и молодежи Светлана Купрейчик подтвердила Sputnik, что Николай Михальков находится на свободе.
© Sputnik / Виктор Толочко
В четверг в прессе появилась информация о том, что руководитель бобруйского клуба "Патриот" Николай Михальков отпущен на свободу. Офицер армейского запаса является одним из фигурантов дела о "Белом легионе". Михальков был задержан 24 марта, позже ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки, предусматривает до 3 лет лишения свободы).
Сначала мужчина содержался в изоляторе КГБ, потом его перевели в СИЗО №1 на Володарского. Там же содержался его сын Ян Михальков, которого отпустили 1 мая.
Мобильный телефон Николая Михалькова в четверг был недоступен. Директор центра Светлана Купрейчик сообщила Sputnik в 15 часов, что он находится у нее в кабинете.
"Пока он не работает. Он только сегодня появился, мы общаемся", — сказала она.
Несколько участников бобруйского клуба "Патриот" были задержаны во второй половине марта текущего года по подозрению в подготовке массовых беспорядков накануне оппозиционных акций в честь Дня Воли после громкого заявления президента Беларуси Александра Лукашенко об обнаружении в стране лагеря подготовки боевиков.
По данным центра, сын основателя клуба Николая Михалькова
Задержания лиц, подозреваемых в подготовке вооруженных провокаций, в Беларуси начались после посещения Лукашенко в марте могилевского предприятий "Кроноспан", где он заявил, что под Бобруйском готовили
По информации КГБ,
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По словам директора центра творчества детей и молодежи Бобруйска, на данный момент Михальков находится на работе.
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