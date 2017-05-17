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В Гомельской области на четверть увеличится число летних кафе

18.05.2017 16:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Летние кафе уже разместились на 370 площадках. Работа по открытию сезонных объектов общественного питания в регионе продолжается.

— 70 летних кафе функционируют в Гомеле. В 2017 году в областном центре новые площадки появились по улице Советской, на проспектах Ленина, Победы. На 25% увеличилось количество сезонных объектов общепита в Жлобине. На данный момент здесь принимают посетителей более 40 мини-кафе, по 30 — в Мозыре, Светлогорске, Речице. Свыше 100 летних кафе, относящихся к системе потребительской кооперации, действуют в других районных центрах и населенных пунктах, — рассказал начальник главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Александр Качан.

Меню и ассортимент каждый субъект определяет самостоятельно, исходя из запросов потребителей.

Собеседник также отметил, что продажу мороженого, кваса, прохладительных напитков, других продовольственных товаров осуществляют около тысячи объектов мелкорозничной торговли, размещенных в местах массового скопления людей, около крупных объектов торговли, в парках и скверах.

 
Теги: Гомель
 
 
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Летние кафе уже разместились на 370 площадках. Работа по открытию сезонных объектов общественного питания в регионе продолжается.

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