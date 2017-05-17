Вузы Брестчины примут более 4,5 тысяч абитуриентов

БРЕСТ, 18 мая — Sputnik. Новые специальности в этом году появились в университетах Барановичей и Бреста, поступить на них можно будет уже летом, сообщает Sputnik.



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Прием документов в вузы в 2017 году начинается с 12 июля — вскоре после того, как абитуриенты получат на руки сертификаты о прохождении централизованного тестирования (ЦТ). Часть из абитуриентов пойдут на платную форму обучения, цены на учебный год 2017-2018 учебы в вузах Брестчины еще не известны.

БарГУ: две новые специальности

В Барановичский государственный университет в этом году планируется принять 830 абитуриентов. На бюджетной форме обучения выделено 427 мест, на платной форме — 403.

Новых специальностей в вузе — две. На факультете экономики и права будет осуществляться набор на специальность "Бизнес-администрирование", квалификация "Менеджер-экономист". Вторая новая специальность называется "Электронный маркетинг". Срок обучения на обеих — 4 года.

"Сейчас мы снова набираем на "Белорусский язык и литература. Иностранный язык — английский" на факультете славянских и германских языков. Эта специальность не является новой, она у нас была раньше, в этом году мы возобновили набор", — рассказал Sputnik зампред приемной комиссии БарГУ Александр Унсович.

БРГТУ: новые специальности — на сокращенной форме обучения

Новые специальности в Брестском государственном техническом университете открываются только на сокращенной форме обучения.

"Открывается специальность "Автомобильные дороги" и "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна". Они у нас есть на дневной и на заочной, на сокращенной их в том числе открываем. Помимо этого, мы вернули набор на специальность "Мелиорация и водное хозяйство" на заочно-сокращенной форме", — отметил ответственный секретарь приемной комиссии БРГТУ Владимир Новосельцев.

Всего в этом году будет вестись обучение по 25 специальностям дневной формы обучения. По отношению к прошлому году четыре специальности закрыто.

Кроме того, вуз будет набирать абитуриентов по семи специальностям заочной формы, 13 — заочной формы обучения в сокращенные сроки на основе среднего специального образования и одной специальности вечерней формы обучения — "Технология машиностроения".

Всего в университет в этом году планируется принять 1519 человек. Из них 535 — на бюджет, 984 — платную форму.

БрГУ им. А. С. Пушкина: вернувшиеся "Логопедия" и "Медицинская психология"

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина в этом году новых специальностей не ввел, но сделал это в прошлом году. Теперь можно поступить на "Логопедию", а также получить специализацию "Медицинская психология" на специальности "Психология".

На дневной форме обучения выделено 745 мест: 438 бюджетных и 307 платных. Заочников планируется принять — 514, из которых 90 — на бюджет и 424 — на платную форму.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские вузы планируют принять более 85 тысяч первокурсников

ПолесГУ: без новых специальностей

На первую ступень высшего образования Полесский государственный университет планирует принять 1005 студентов.

Как рассказала проректор по учебной работе ПолесГУ Ольга Золотарева, из общего числа за счет бюджета будет учиться 378 человек на дневном и 58 — на заочном, на платной основе возьмут 372 человека на дневную форму и 197 — на заочную.

Новые специальности в этом году в ПолесГУ не открываются.