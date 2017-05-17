Беларусь за пять лет вдвое нарастила экспорт военной продукции

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Беларусь за последние пять лет вдвое нарастила поставки за рубеж продукции военного назначения, заявил глава Госкомвоенпрома (ГВПК) Сергей Гурулев.



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По данным ГВПК, за 2016 год экспорт продукции военного назначения составил около миллиарда долларов, поставки осуществлялись в 52 государства.

"Мы за пять лет объем экспорта увеличили ровно в два раза. По прошлому году (экспорт составил — Sputnik) — около миллиарда долларов. Думаю, для Беларуси это достаточно серьезная цифра", — сказал Гурулев в четверг журналистам в Минске.

По его словам, роста экспорта военной продукции удалось достичь за счет включения в экспортные направления новых стран, а также благодаря освоению новых рынков.

"Уже сейчас взаимодействуем с 52 странами. С 32 странами мы работаем на законодательном уровне в области военно-технического сотрудничества. Мы широко представлены в СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Европе, на Африканском континенте. Уже добрались до Австралии, Филиппин. У нас хорошие взаимоотношения с Индонезией, Малайзией", — сказал Гурулев.

Глава Госкомвоенпрома заметил, что сейчас потребители предпочитают покупать не разрозненную продукцию, а сразу целые комплексы. Беларусь старается учитывать эти тенденции, что делает ее продукцию востребованной, подчеркнул он.